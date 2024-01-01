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7/24 Dinle Saklarım Gözümde Güzelliğini

Saklarım Gözümde Güzelliğini Şarkı Sözleri

Burcu Güneş Saklarım Gözümde Güzelliğini şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burcu Güneş Saklarım Gözümde Güzelliğini şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Saklarım Gözümde Güzelliğini sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burcu Güneş

Burcu Güneş

Saklarım Gözümde Güzelliğini

  • Kulun Olayım

  • Ben Gidersem

  • Gönül Sana Nasihatım

  • Sen Bir Ceylan Olsan

  • Murad

  • Kaldırsam Perdeyi

  • Derdimi Dökersem

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