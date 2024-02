Burcu Güneş

Hani her şey yolundaydı, derdimiz yoktu Hiç derdimiz yoktu Kalabalıktan sıkılmıştık, halimiz yoktu Hiç sabrımız yoktu Yarın ne değişir, bunu ne sen ne ben göremeyiz Biliyorsun zaman acıyı öğütür Toz olurken sen ne duruyorsun ** Eşin menendin yok ki Bu dünyada yerine kimi koyayım Bu ayrılığa bir sebep göster Kulun olayım Mevsim kış elim üşümüşken Sana nasıl şiir yazayım Bu ayrılığa bir sebep göster Kulun olayım

Ben gidersem, sazım sen kal dünyada, hey Gizli sırlarımı aşikar etme, hey Lâl olsun dillerin, söyleme yada, hey *** Garip bülbül gibi ah-u zar etme hey Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey Garip bülbül gibi ah-u zar etme hey Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey *** Gizli dertlerimi sana anlattım, hey Çalıştım, sesimi sesine kattım, hey Bebe gibi kollarımda yaylattım, hey *** Hayali hatır et, beni unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey Hayali hatır et, beni unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey *** Bahçede dut iken bilmezdin sazı, hey Bülbül konar mıydı dalına bazı, hey? Hangi kuştan aldın sen bu avazı, hey? *** Söyle doğrusunu, gel, inkar etme hey -Kar etme hey, -kar etme hey, -kar etme hey Söyle doğrusunu, gel, inkar etme hey -Kar etme hey, -kar etme hey, -kar etme hey *** Benim her derdime ortak sen oldun, hey Ağlarsam ağladın, gülersem güldün, hey Sazım bu sesleri turnadan mı aldın, hey? *** Pençe vurup sarı teli sızlatma hey Sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey Pençe vurup sarı teli sızlatma hey Sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey *** Ay geçer, yıl geçer, uzarsa ara, hey Giyin kara libas, yaslan duvara, hey Yanından, göğsünden açılır yara, hey *** Yâr gelmezse, yaraların elletme hey Elletme hey, elletme hey, elletme hey Yâr gelmezse, yaraların elletme hey Elletme hey, elletme hey, elletme hey *** Sen petek misali, Veysel de arı hey İnleşir, beraber yapardık balı hey Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı hey *** Ben babamı, sen ustanı unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey Ben babamı, sen ustanı unutma hey Unutma hey, unutma hey, unutma hey