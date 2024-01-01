×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Ben Ateş Ben Su

Ben Ateş Ben Su Şarkı Sözleri

Burcu Güneş Ben Ateş Ben Su şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burcu Güneş Ben Ateş Ben Su şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Ateş Ben Su sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burcu Güneş

Burcu Güneş

Ben Ateş Ben Su

  • Maske

  • Gaip Yol

  • Olmazsan Olmaz

  • Ben Yeter miyim

  • Kaybol Benle

  • Erteleme

  • Artık Aşk Yok (Yok Yok)

  • Seven

  • Takılır Aklım

  • Gayya Kuyusu

  • Bu Gece Beni Görmeden Uyuma

  • Söyle (Özgürlüğün Bedeli)

  • Jamaika

  • Doğuştan Böyleyiz

  • Yalan (Gecelerin İlacı Yok)

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı