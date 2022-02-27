Burcu Güneş

Kamera Şarkı Sözleri
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Sevda olmasaydı
Gönüle dolmasaydı
Dünya neye yarardı
Güzeli olmasaydı
***
Nar danesi danesi
Seviyom merdanesi
Güzellerin içinde
Sevdiğim bir danesi
***
O yar zülfünü tarar
Gönül yarini arar
Dünyada sevmeyenler
Ahrette neye yarar
***
Nar danesi danesi
Seviyo'm merdanesi
Güzellerin içinde
Sevdiğim bir danesi
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Güzel gönül gülüdür
Aşığı bülbülüdür
Sevmeyeni n'eyleyim
Sevenim sevgilidir
***
Nar danesi danesi
Seviyo'm merdanesi
Güzellerin içinde
Sevdiğim bir danesi
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Bendim bugüne dek aklıma geleni ve
Hoşuma gideni yapan oluruna bırakan
Çal benim için hadi gerisi gelir
Günü yaşa sakın ola dünü takma
***
Bana bak bana bak dönüp hadi bana bak
Kimileri diyor bir de şuna bak, buna bak
Birileri de çıkıyor konuşuyor bıdı bıdı
Gene de yaşa kafana takma
***
Aşktan muzdarip bir biçare kalmasın yarına
Dünya kah murad kah felaket, bakmıyor kanuna
Kayda geçsin düşerse tan vakti koynuma boynuma
***
Sevgilim hazır düşlerim hazır
Aşk vızır vızır Kamera Kamera
Gel bu an bizim zaman bizim
Hayat derim dibine dibine
***
Hollywood Bollywood kimilerine umut
Herkesin yaşamı bir film seyret unut
Kimisinin dizileri filmleri uyutuyor
Realite acıtıyor sonra
***
Oy anam vay anam ben adını koyamam
Geleneği göreneği ha babam de babam
Sen yine bak işine yalpala sağa sola
Gide gele gecelere attaa