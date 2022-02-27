Burcu Güneş

Bendim bugüne dek aklıma geleni ve Hoşuma gideni yapan oluruna bırakan Çal benim için hadi gerisi gelir Günü yaşa sakın ola dünü takma *** Bana bak bana bak dönüp hadi bana bak Kimileri diyor bir de şuna bak, buna bak Birileri de çıkıyor konuşuyor bıdı bıdı Gene de yaşa kafana takma *** Aşktan muzdarip bir biçare kalmasın yarına Dünya kah murad kah felaket, bakmıyor kanuna Kayda geçsin düşerse tan vakti koynuma boynuma *** Sevgilim hazır düşlerim hazır Aşk vızır vızır Kamera Kamera Gel bu an bizim zaman bizim Hayat derim dibine dibine *** Hollywood Bollywood kimilerine umut Herkesin yaşamı bir film seyret unut Kimisinin dizileri filmleri uyutuyor Realite acıtıyor sonra *** Oy anam vay anam ben adını koyamam Geleneği göreneği ha babam de babam Sen yine bak işine yalpala sağa sola Gide gele gecelere attaa