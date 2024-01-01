Burcu Güneş

Senden sonra beni bir tek geceler anladı Bir de sigaramın boynu bükük dumanı Senden sonra beni bir tek duvarlar anladı Bir de masadaki yazdığın o son yazı *** Kâğıttan bir kayık gibi Okyanuslara attın beni Sırılsıklam ve bir başıma Unutmadım terk ettiğini *** Bir gün bakacaksın arkaya Orda öyle bıraktıklarına Aklına gelecek eskiler Kalbin atacak hıçkıra hıçkıra *** Bir gün anlayacaksın ya Utanacaksın yaptıklarına Aklına gelecek eskiler Kalbin atacak oflaya oflaya