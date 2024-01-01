Burcu Güneş

Oflaya Oflaya (Kaan Gökmen) Senden sonra beni bir tek geceler anladı Bir de sigaramın boynu bükük dumanı Senden sonra beni bir tek duvarlar anladı Bir de masadaki yazdığın o son yazı *** Kâğıttan bir kayık gibi Okyanuslara attın beni Sırılsıklam ve bir başıma Unutmadım terk ettiğini *** Bir gün bakacaksın arkaya Orda öyle bıraktıklarına Aklına gelecek eskiler Kalbin atacak hıçkıra hıçkıra *** Bir gün anlayacaksın ya Utanacaksın yaptıklarına Aklına gelecek eskiler Kalbin atacak oflaya oflaya

Oflaya Oflaya Senden sonra beni bir tek geceler anladı Bir de sigaramın boynu bükük dumanı Senden sonra beni bir tek duvarlar anladı Bir de masadaki yazdığın o son yazı *** Kâğıttan bir kayık gibi Okyanuslara attın beni Sırılsıklam ve bir başıma Unutmadım terk ettiğini *** Bir gün bakacaksın arkaya Orda öyle bıraktıklarına Aklına gelecek eskiler Kalbin atacak hıçkıra hıçkıra *** Bir gün anlayacaksın ya Utanacaksın yaptıklarına Aklına gelecek eskiler Kalbin atacak oflaya oflaya

Oflaya Oflaya/ Sinan Ceceli Senden sonra beni bir tek geceler anladı Bir de sigaramın boynu bükük dumanı Senden sonra beni bir tek duvarlar anladı Bir de masadaki yazdığın o son yazı *** Kâğıttan bir kayık gibi Okyanuslara attın beni Sırılsıklam ve bir başıma Unutmadım terk ettiğini *** Bir gün bakacaksın arkaya Orda öyle bıraktıklarına Aklına gelecek eskiler Kalbin atacak hıçkıra hıçkıra *** Bir gün anlayacaksın ya Utanacaksın yaptıklarına Aklına gelecek eskiler Kalbin atacak oflaya oflaya

Oflaya Oflaya (Erhan Bayrak) Senden sonra beni bir tek geceler anladı Bir de sigaramın boynu bükük dumanı Senden sonra beni bir tek duvarlar anladı Bir de masadaki yazdığın o son yazı *** Kâğıttan bir kayık gibi Okyanuslara attın beni Sırılsıklam ve bir başıma Unutmadım terk ettiğini *** Bir gün bakacaksın arkaya Orda öyle bıraktıklarına Aklına gelecek eskiler Kalbin atacak hıçkıra hıçkıra *** Bir gün anlayacaksın ya Utanacaksın yaptıklarına Aklına gelecek eskiler Kalbin atacak oflaya oflaya