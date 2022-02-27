Oflaya Oflaya Şarkı Sözleri
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Burcu Güneş
Oflaya Oflaya
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Senden sonra beni bir tek geceler anladı
Bir de sigaramın boynu bükük dumanı
Senden sonra beni bir tek duvarlar anladı
Bir de masadaki yazdığın o son yazı
***
Kâğıttan bir kayık gibi
Okyanuslara attın beni
Sırılsıklam ve bir başıma
Unutmadım terk ettiğini
***
Bir gün bakacaksın arkaya
Orda öyle bıraktıklarına
Aklına gelecek eskiler
Kalbin atacak hıçkıra hıçkıra
***
Bir gün anlayacaksın ya
Utanacaksın yaptıklarına
Aklına gelecek eskiler
Kalbin atacak oflaya oflaya
-
Senden sonra beni bir tek geceler anladı
Bir de sigaramın boynu bükük dumanı
Senden sonra beni bir tek duvarlar anladı
Bir de masadaki yazdığın o son yazı
***
Kâğıttan bir kayık gibi
Okyanuslara attın beni
Sırılsıklam ve bir başıma
Unutmadım terk ettiğini
***
Bir gün bakacaksın arkaya
Orda öyle bıraktıklarına
Aklına gelecek eskiler
Kalbin atacak hıçkıra hıçkıra
***
Bir gün anlayacaksın ya
Utanacaksın yaptıklarına
Aklına gelecek eskiler
Kalbin atacak oflaya oflaya
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