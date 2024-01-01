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7/24 Dinle Tılsım

Tılsım Şarkı Sözleri

Burcu Güneş Tılsım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burcu Güneş Tılsım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tılsım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burcu Güneş

Burcu Güneş

Tılsım

  • Öğüt

  • Biz Aşkı Meleklerden Çaldık

  • Zorba Aşk

  • Çile Bülbülüm

  • Uzak Değilim

  • Kahve Telvesi

  • Aşk Kimlerde

  • Yangın Geceler

  • Tılsım

  • Yar Dediğin

  • Pardon

  • Güneş Doğacak

  • Tılsım (Remix)

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