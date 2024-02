Burcu Güneş

Gün gece yarısı olunca Aşk kapımı çalar Ruhum ay gibi sulara vurunca Kalp yüzünü arar ** Boşver gitsin unut diyor bilenler Bu sözü duymaz böyle sevenler Bu çaresizlik nereye kadar Her şeyden vazgeçtim dön artık yeter ** Yansın geceler vursun sabaha Dönsün rüzgâr durgun sulara ** Yansın bu deniz her yer yakamoz Dön gel bir sabah sensiz olmuyor ** Yansın geceler vursun sabaha Dönsün rüzgâr durgun sulara ** Yansın bu deniz her yer yakamoz Dön gel bir sabah sensiz olmuyor ** Gün gece yarısı olunca Aşk kapımı çalar Ruhum ay gibi sulara vurunca Kalp yüzünü arar ** Boşver gitsin unut diyor bilenler Bu sözü duymaz böyle sevenler Bu çaresizlik nereye kadar Her şeyden vazgeçtim dön artık yeter ** Yansın geceler vursun sabaha Dönsün rüzgâr durgun sulara ** Yansın bu deniz her yer yakamoz Dön gel bir sabah sensiz olmuyor ** Yansın geceler vursun sabaha Dönsün rüzgâr durgun sulara ** Yansın bu deniz her yer yakamoz Dön gel bu sabah sensiz olmuyor ** Yansın geceler vursun sabaha Dönsün rüzgâr durgun sulara ** Yansın bu deniz her yer yakamoz Dön gel bi'tanem sensiz olmuyor