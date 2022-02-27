Burcu Güneş

Gül Kokusu Şarkı Sözleri
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Aşkları döküldü kalbimin senden sonra
Saçları uçuştu yüreğimin
Aklımı gören olmadı bir daha
***
Bazı aşklar ölümsüzdür bazıları doğuştan fani
Bazı aşklar günahsızdır bazıları doğuştan cani
Bazı aşklar hükümsüzdür kaybolan sen ve ben gibi
***
O kadar kanıyorum kanıyorum
Yine de yaranamıyorum sana
Sen kaybından ölüyorum ölüyorum
***
O kadar bakıyorum bakıyorum
Yine de görünemiyorum sana
Sen kaybından anlasana
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Aşk gribi oldu yenik sana hücrelerim
Teslim oldu bak
Yelken açtı kalp
Esti meltemim
***
Korkuları bir kağıda çizip uçurtma yapalım
Bertaraf edip rüzgarı aşalım
***
Aa deli dünya deli bu dünya
Aynı yönde döner durur ama
Beni sana iter seni bana çeker
Orta yol bulur sonunda
***
Bu deli dünya tapusu aşkta
Binde bir gelir bulur ya
Bana seni boyar sana beni yazar
Ezberi bozar
***
Yaz gibi sıcağım oldun
Adımı sanımı unuttun
Aşkta kitabına uygun
Bir tek sen sen varsın
***
Yaz gibi sıcağım oldun
İşimi gücümü unuttun
Aşkta kitabına uygun
Büyük harfle sen varsın
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Yılları durduracak
Güneşi doğduracak
Dünyamı dolduracak
Bir sevgi istiyorum
***
Yılları durduracak
Güneşi doğduracak
Dünyamı dolduracak
Bir sevgi istiyorum
***
Deli gibi sevecek
Ömür boyu sürecek
Gözlerimde tütecek
Bir sevgi istiyorum
***
Deli gibi sevecek
Ömür boyu sürecek
Gözlerimde tütecek
Bir sevgi istiyorum
***
Halimi anlayacak
Derdime katlanacak
Benimle ağlayacak
Sevgili istiyorum
***
Deli gibi sevecek
Ömür boyu sürecek
Gözlerimde tütecek
Bir sevgi istiyorum
***
Deli gibi sevecek
Ömür boyu sürecek
Gözlerimde tütecek
Bir sevgi istiyorum
***
Halimi anlayacak
Derdime katlanacak
Benimle ağlayacak
Sevgili istiyorum
***
Deli gibi sevecek
Ömür boyu sürecek
Gözlerimde tütecek
Bir sevgi istiyorum
***
Deli gibi sevecek
Ömür boyu sürecek
Gözlerimde tütecek
Bir sevgi istiyorum
***
Deli gibi sevecek
Ömür boyu sürecek
Gözlerimde tütecek
Sevgili istiyorum
-
Sen sevmeye yeltenmemişsin çocuk
Belki de kendine güvenmemişsin
Gönlün kurak yaşlarla büyümemişsin çocuk
Nefes almak yeter sanma
Yaşamayı öğrenmemişsin
***
Denedim denedim diyorsun anlamıyorsun
Her sevginin sonu acı çekmek mi sanıyorsun
***
Sevenler gerçekten gider mi?
Gitmekle sevgi biter mi?
Gönül gül gibidir
Dikenler gönül deler mi?
***
Gül kokusu kalır sana dokunanın elinde
Sanma ki kalp yaşar yalanların himayesinde
Zulümler diken olur hercai hevesinde
Unutma dikenin güzelliği
Yalnız gül sayesinde
***
Gül kokusu kalır sana dokunanın elinde
Sanma ki kalp yaşar yalanların himayesinde
Zulümler diken olur hercai hevesinde
Unutma dikenin güzelliği
Yalnız gül sayesinde
-
Hep aynı hikaye
Gönlüm düşünce aşka
Her ayrılık aynı
Yalnız kişiler başka
***
Hep aynı yalnızlık
Aynı tanıdık telaş
Hep aynı her şey aynı
Sanki birbirine eş
***
Geçer geçer daha öncekiler gibi buda geçer
Neler neler geçmedi ki
Yine düşer deli divane gönlüm
aşka aşka aşka vurgunum ben
***
Hep aynı heyecan
Aynı çocuksu hayat
Ben böyle biraz deli
Sende bir an öyle kal
Nasıl olsa
***
Geçer daha öncekiler gibi buda geçer
Neler neler geçmedi ki
Yine düşer deli divane gönlüm
aşka aşka aşka vurgunum ben
-
Ağlayacaksan al gözlerimi
Seninmiş gibi dök yaşını
Kabuslarını ver al düşlerimi
Mışıl mışıl kapat gözlerini
***
Günahlarını gönder bana
Ben çekerim senin cehennemini
***
Öyle kanadım ki ben sana
Akacak bir ben kalmadı
Öyle derindim ki ben sana
Atacak bir kulacım kalmadı
Öyle uzaktım ki ben sana
Avazı çıktığı kadar hasret kaldım
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