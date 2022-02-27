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7/24 Dinle Gül Kokusu

Gül Kokusu Şarkı Sözleri

Burcu Güneş Gül Kokusu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burcu Güneş Gül Kokusu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gül Kokusu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burcu Güneş

Burcu Güneş

Gül Kokusu

  • Sen Kaybı

  • Aşk Gribi

  • Bir Sevgi İstiyorum

  • Gül Kokusu

  • Geçer

  • Hasret Kaldım

  • Bir Lokma Sevda Ft Eflatun

  • Unutma Beni Çiçekleri

  • Yasaklı Kitaplar Gibi

  • Zarar

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