Burcu Güneş

Sen Kaybı Aşkları döküldü kalbimin senden sonra Saçları uçuştu yüreğimin Aklımı gören olmadı bir daha *** Bazı aşklar ölümsüzdür bazıları doğuştan fani Bazı aşklar günahsızdır bazıları doğuştan cani Bazı aşklar hükümsüzdür kaybolan sen ve ben gibi *** O kadar kanıyorum kanıyorum Yine de yaranamıyorum sana Sen kaybından ölüyorum ölüyorum *** O kadar bakıyorum bakıyorum Yine de görünemiyorum sana Sen kaybından anlasana

Aşk Gribi Aşk gribi oldu yenik sana hücrelerim Teslim oldu bak Yelken açtı kalp Esti meltemim *** Korkuları bir kağıda çizip uçurtma yapalım Bertaraf edip rüzgarı aşalım *** Aa deli dünya deli bu dünya Aynı yönde döner durur ama Beni sana iter seni bana çeker Orta yol bulur sonunda *** Bu deli dünya tapusu aşkta Binde bir gelir bulur ya Bana seni boyar sana beni yazar Ezberi bozar *** Yaz gibi sıcağım oldun Adımı sanımı unuttun Aşkta kitabına uygun Bir tek sen sen varsın *** Yaz gibi sıcağım oldun İşimi gücümü unuttun Aşkta kitabına uygun Büyük harfle sen varsın

Bir Sevgi İstiyorum Yılları durduracak Güneşi doğduracak Dünyamı dolduracak Bir sevgi istiyorum *** Yılları durduracak Güneşi doğduracak Dünyamı dolduracak Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Halimi anlayacak Derdime katlanacak Benimle ağlayacak Sevgili istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Halimi anlayacak Derdime katlanacak Benimle ağlayacak Sevgili istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Sevgili istiyorum

Gül Kokusu Sen sevmeye yeltenmemişsin çocuk Belki de kendine güvenmemişsin Gönlün kurak yaşlarla büyümemişsin çocuk Nefes almak yeter sanma Yaşamayı öğrenmemişsin *** Denedim denedim diyorsun anlamıyorsun Her sevginin sonu acı çekmek mi sanıyorsun *** Sevenler gerçekten gider mi? Gitmekle sevgi biter mi? Gönül gül gibidir Dikenler gönül deler mi? *** Gül kokusu kalır sana dokunanın elinde Sanma ki kalp yaşar yalanların himayesinde Zulümler diken olur hercai hevesinde Unutma dikenin güzelliği Yalnız gül sayesinde *** Gül kokusu kalır sana dokunanın elinde Sanma ki kalp yaşar yalanların himayesinde Zulümler diken olur hercai hevesinde Unutma dikenin güzelliği Yalnız gül sayesinde

Geçer Hep aynı hikaye Gönlüm düşünce aşka Her ayrılık aynı Yalnız kişiler başka *** Hep aynı yalnızlık Aynı tanıdık telaş Hep aynı her şey aynı Sanki birbirine eş *** Geçer geçer daha öncekiler gibi buda geçer Neler neler geçmedi ki Yine düşer deli divane gönlüm aşka aşka aşka vurgunum ben *** Hep aynı heyecan Aynı çocuksu hayat Ben böyle biraz deli Sende bir an öyle kal Nasıl olsa *** Geçer daha öncekiler gibi buda geçer Neler neler geçmedi ki Yine düşer deli divane gönlüm aşka aşka aşka vurgunum ben