Burcu Güneş

-
Ne işim var benim senle
Bilmiyorum ki yeminle
Kendimi yedim bitirdim
Fazla mı geldim üstüne
Çıkmıyorum hep ben öne
Ayrıntıya çok takılırım
Artık tat alamıyorum
Çiğnemeden yutuyorum
Ne olacak bilemiyorum
Ne alakası var şimdi
Bir de ayrılık eksikti
Kolaysa unut canım beni
Ooo oooo...
Hadi sen de sınıfta kal
Yine kalbim boşta kal
Yaz yaz yaz arada
Öpüyorum hoş çakal
-
O bir masalmış, biri anlatmış
Bir gün varmış, bir gün yokmuş
Ne fark eder yarıda kalmış
Tadı damakta acı da olsa
***
Korkmam kara gün kararıp kalmaz
Bir yolunu buluruz güzel ince
Işığından ne hayır gördük ki
Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge
Işığından ne hayır gördük ki
Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge
***
O bir masalmış, biri anlatmış
Bir gün varmış, bir gün yokmuş
Ne fark eder yarıda kalmış
Tadı damakta acı da olsa
***
Korkmam kara gün kararıp kalmaz
Bir yolunu buluruz güzel ince
Işığından ne hayır gördük ki
Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge
Işığından ne hayır gördük ki
Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge
-
Sadece sen mi kurnazsın
Yalanına çocuklar inansın
Bende ne noksan ne eksilen var
Seni yüzde doksan etkileyen var
***
Tercihine saygı duyacaktım
Efendi efendi susacaktım
Ne zaman ki gerçeği öğrendim
Gülmekten ölecektim
***
Özgüveni tavan eksik afili
Avucuna almış seni besbelli
Şirazeni kaydırmış temelli
Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı
***
Özgüveni tavan eksik afili
Avucuna almış seni besbelli
Şirazeni kaydırmış temelli
Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı
***
Sadece sen mi kurnazsın
Yalanına çocuklar inansın
Bende ne noksan ne eksilen var
Seni yüzde doksan etkileyen var
***
Tercihine saygı duyacaktım
Efendi efendi susacaktım
Ne zaman ki gerçeği öğrendim
Gülmekten ölecektim
***
Özgüveni tavan eksik afili
Avucuna almış seni besbelli
Şirazeni kaydırmış temelli
Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı
***
Özgüveni tavan eksik afili
Avucuna almış seni besbelli
Şirazeni kaydırmış temelli
Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı
***
Özgüveni tavan eksik afili
Avucuna almış seni besbelli
Şirazeni kaydırmış temelli
Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı
***
Özgüveni tavan eksik afili
Avucuna almış seni besbelli
Şirazeni kaydırmış temelli
Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı
-
Eller havaya
Bir sağa, bir sola
Çalkala çalkala
Bir sağa, bir sola
***
Çalkala çalkala
***
Cadı kazanına fırlat
Her şeyi bir bir yak
Asabi hâllere gerek yok, ah
***
Gece yine canlı mı canlı
Uçuyor herkes heyecanlı
Acele etmiyor kimse
Çıkmak yok kapı kapalı
***
Bir o yana bir bu yana yürü hadi
Göster bana o eşsiz dansını
İnadına inadına inadına
Düşmez yükselttin bak nabzımı
***
Bir ileri iki geri yürü hadi
Göster bana o eşsiz dansını
Sularıma sularıma kor gibi düştün
Yükselttin bak nabzımı
***
Çalkala çalkala
***
Kimse bilmez huyunu suyunu
Dans et görelim boyunu posunu
Dans zaten bir aşk oyunu ahh
***
Gece yine canlı mı canlı
Uçuyor herkes heyecanlı
Acele etmiyor kimse
Çıkmak yok kapı kapalı
***
Bir o yana bir bu yana yürü hadi
Göster bana o eşsiz dansını
İnadına inadına inadına
Düşmez yükselttin bak nabzımı
***
Bir ileri iki geri yürü hadi
Göster bana o eşsiz dansını
Sularıma sularıma kor gibi düştün
Yükselttin bak nabzımı
***
Çalkala çalkala
***
Eller havaya
Bir sağa, bir sola
Çalkala çalkala
Bir sağa, bir sola
***
Eller havaya
Bir sağa, bir sola
Çalkala çalkala
Bir sağa, bir sola
***
Çalkala çalkala
Bir sağa, bir sola
Çalkala çalkala
-
Ah kalbim ille sev derdi
Bu şehir hep böyle değil yani
Ne dostlar tanıdık hepsi
Kötü günümüzü kolladılar
***
Ah kalbim ille sev derdi
Bu şehir hep böyle değil yani
Ne dostlar tanıdık hepsi
Kötü günümüzü kolladılar
***
Hayat dedik kahrını çektik
Savunmasız ve gerçektik
Hep zulmedecek hali yok diye
Sabrettik sabrettik
***
Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer
Seven sever sevmeyen çeker gider
Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer
Seven sever sevmeyen çeker gider
***
Ah kalbim ille sev derdi
Bu şehir hep böyle değil yani
Ne dostlar tanıdık hepsi
Kötü günümüzü kolladılar
***
Hayat dedik kahrını çektik
Savunmasız ve gerçektik
Hep zulmedecek hali yok diye
Sabrettik sabrettik
***
Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer
Seven sever sevmeyen çeker gider
Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer
Seven sever sevmeyen
***
Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer
Seven sever sevmeyen çeker gider
Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer
Seven sever sevmeyen çeker gider
-
Bunu nasıl yaptın, ciğerimi yaktın
Daha yatağım bile soğumadı hala, sımsacak
Yolumun yoldaşı canımın sırdaşı
Ruhumun özeşiği derken sapladın bi kör bıçak
***
Yeni moda aşlar böyle mi?
Hadi sıradaki yani öyle mi?
Bu kadar mı değişmiş
Dünya ben sevmem o zaman
***
Fırlatırım dünyanın suratına
Bütün zevklerimi
Satmam ruhumu bi daha
Kalbimi yormam o zaman
***
Bekleyemedin mi? üç beş ay olsun
Bari ayrılık senesi dolsun
Bekleyemedin mi? üç beş ay olsun
Bari ayrılık senesi dolsun
***
Yeni moda aşlar böyle mi?
Hadi sıradaki yani öyle mi?
Bu kadar mı değişmiş
Dünya ben sevmem o zaman
***
Fırlatırım dünyanın
Suratına bütün zevklerimi
Satmam ruhumu bi daha
Kalbimi yormam o zaman
***
Bekleyemedin mi? üç beş ay olsun
Bari ayrılık senesi dolsun
Bekleyemedin mi? üç beş ay olsun
Bari ayrılık senesi dolsun
***
Bekleyemedin mi? üç beş ay olsun
Bari ayrılık senesi dolsun
Bekleyemedin mi? üç beş ay olsun
Bari ayrılık senesi dolsun
-
Biliyorum bi' gün kapımın önüne geleceksin
Utancından kapımı çalamayıp geri döneceksin
Korkuyorum seni o kadar bitkin görmekten
Korkuyorum seni yeniden, yeniden, yeniden sevmekten
***
Bi' gün gelir için sızlar, beni anlarsın
Belki beş yıl sonra adımı anarsın
O gün bizim için deli gibi ağlarsın
Çok geç biz bittik ve sen bitirmiştin
***
Bi' gün gelir için sızlar, beni anlarsın
Belki beş yıl sonra adımı anarsın
O gün bizim için deli gibi ağlarsın
Çok geç biz bittik ve sen bitirmiştin
***
Biliyorum bi' gün kapımın önüne geleceksin
Utancından kapımı çalamayıp geri döneceksin
Korkuyorum seni o kadar bitkin görmekten
Korkuyorum seni yeniden, yeniden, yeniden sevmekten
***
Bi' gün gelir için sızlar, beni anlarsın
Belki beş yıl sonra adımı anarsın
O gün bizim için deli gibi ağlarsın
Çok geç biz bittik ve sen bitirmiştin
***
Bi' gün gelir için sızlar, beni anlarsın
Belki beş yıl sonra adımı anarsın
O gün bizim için deli gibi ağlarsın
Çok geç biz bittik ve sen bitirmiştin
***
Gün gelir için sızlar, beni anlarsın
Belki beş yıl sonra adımı anarsın
Bugün bizim için deli gibi ağladın
Çok geç biz bittik ve ben bitirmiştim
-
Tabii şimdi çok zor benle
Anladın sen imkansız ne
Sallanıyor, bastığın her yer (yer, yer, yer)
***
Hani güzeldi ayrı günler
Sana yanlış bahsetmişler
Dar geliyor gittiğin her yer
***
Şimdi gelene geçene
Sor sen, üzüle üzüle
Aşkım, nerede nerede
Dert olsun
***
Git sen, acele acele
Bensiz, ecele ecele
Halin, gelene geçene
Ders olsun
***
Tabii şimdi çok zor benle
Anladın sen imkansız ne
Sallanıyor, bastığın her yer
***
Hani güzeldi ayrı günler
Sana yanlış bahsetmişler
Dar geliyor gittiğin her yer
***
Şimdi gelene geçene
Sor sen, üzüle üzüle
Aşkım, nerede nerede
Dert olsun
***
Git sen, acele acele
Bensiz, ecele ecele
Halin gelene geçene
Ders olsun
***
Şimdi gelene geçene
Sor sen, üzüle üzüle
Aşkım, nerede nerede
Dert olsun
***
Git sen, acele acele
Bensiz, ecele ecele
Halin gelene geçene
Ders olsun
-
Tabii şimdi çok zor benle
Anladın sen imkansız ne
Sallanıyor, bastığın her yer (yer, yer, yer)
***
Hani güzeldi ayrı günler
Sana yanlış bahsetmişler
Dar geliyor gittiğin her yer
***
Şimdi gelene geçene
Sor sen, üzüle üzüle
Aşkım, nerede nerede
Dert olsun
***
Git sen, acele acele
Bensiz, ecele ecele
Halin, gelene geçene
Ders olsun
***
Tabii şimdi çok zor benle
Anladın sen imkansız ne
Sallanıyor, bastığın her yer
***
Hani güzeldi ayrı günler
Sana yanlış bahsetmişler
Dar geliyor gittiğin her yer
***
Şimdi gelene geçene
Sor sen, üzüle üzüle
Aşkım, nerede nerede
Dert olsun
***
Git sen, acele acele
Bensiz, ecele ecele
Halin gelene geçene
Ders olsun
***
Şimdi gelene geçene
Sor sen, üzüle üzüle
Aşkım, nerede nerede
Dert olsun
***
Git sen, acele acele
Bensiz, ecele ecele
Halin gelene geçene
Ders olsun
-
Hayat böyle demekle çıkılmıyor işin içinden
Dün dediğinde nihayet iki adım ötede
Acı çektiğim bi' gerçek ama benim seçimim değil
Gidenlerin kalanları dolaşıyor her köşede
***
Hadi unut, hadi avut kendini
Hadi uyut bir kere daha
Belli uzun bu gece
Daha çok var sabaha
***
Her ayrılık bir kurşun yarası
Her ayrılık iki dünya arası
Paramparça yürek, yürek delik deşik
Öldürmüyor bu şerefsiz üstelik
***
Her ayrılık bir kurşun yarası
Her ayrılık iki dünya arası
Paramparça yürek, yürek delik deşik
Öldürmüyor bu şerefsiz üstelik
***
Acı çektiğim bi' gerçek ama benim seçimim değil
Gidenlerin kalanları dolaşıyor her köşede
***
Hadi unut, hadi avut kendini
Hadi uyut bir kere daha
Belli uzun bu gece
Daha çok var sabaha
***
Her ayrılık bir kurşun yarası
Her ayrılık iki dünya arası
Paramparça yürek, yürek delik deşik
Öldürmüyor bu şerefsiz üstelik
***
Her ayrılık bir kurşun yarası
Her ayrılık iki dünya arası
Paramparça yürek, yürek delik deşik
Öldürmüyor bu şerefsiz üstelik
-
Pencereden baktım dün gece
Sokaklarda var pür neşe
Benim de içim kıpır kıpır
Atıverdim kendimi geceye
***
Pencereden baktım dün gece
Sokaklarda var pür neşe
Benim de içim kıpır kıpır
Atıverdim kendimi geceye
***
O bar senin bu bar benim
Gezdim durdum bütün gece
Sarhoş oldum yalan oldum
Dönemedim bir türlü eve
***
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
***
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
***
Pencereden baktım dün gece
Sokaklarda var pür neşe
Benim de içim kıpır kıpır
Atıverdim kendimi geceye
***
O bar senin bu bar benim
Gezdim durdum bütün gece
Sarhoş oldum yalan oldum
Dönemedim bir türlü eve
***
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
***
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
***
Kafam bir dünya
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
-
Kapı çalıyor yine, telefonum sessizde
Bakalım şimdi hangi bahane
Tuzun mu bitti yine?
Komşu komşunun külüne
Kedi girmiş evine, bana ne?
***
Aynalara küsmüşsün sen
Dön de bir bak şu garip hâline
Hayallere dalıp gitme
Havaya girme kendi kendine
***
Aynalara küsmüşsün sen
Dön de bir bak şu garip hâline
Hayallere dalıp gitme
Davul bile bak dengi dengine
***
Sen bir müptezel, bense bir matmazel
Bendeki masumiyet sende ne gezer
Saçın başın darmadağın
Harpten çıkmış her yanın
Böyle giderse hayat seni çok üzer
***
Sen bir müptezel, bense bir matmazel
Bendeki masumiyet sende ne gezer
Saçın başın darmadağın
Harpten çıkmış her yanın
Böyle giderse hayat seni çok üzer
***
Kapı çalıyor yine, telefonum sessizde
Bakalım şimdi hangi bahane
Tuzun mu bitti yine?
Komşu komşunun külüne
Kedi girmiş evine, bana ne?
***
Aynalara küsmüşsün sen
Dön de bir bak şu garip hâline
Hayallere dalıp gitme
Havaya girme kendi kendine
***
Aynalara küsmüşsün sen
Dön de bir bak şu garip hâline
Hayallere dalıp gitme
Davul bile bak dengi dengine
***
Sen bir müptezel, bense bir matmazel
Bendeki masumiyet sende ne gezer
Saçın başın darmadağın
Harpten çıkmış her yanın
Böyle giderse hayat seni çok üzer
***
Sen bir müptezel, bense bir matmazel
Bendeki masumiyet sende ne gezer
Saçın başın darmadağın
Harpten çıkmış her yanın
Böyle giderse hayat seni çok üzer
***
Sen bir müptezel, bense bir matmazel
Bendeki masumiyet sende ne gezer
Saçın başın darmadağın
Harpten çıkmış her yanın
Böyle giderse hayat seni çok üzer
-
Sus birşey daha söyleme
Zaten seni seviyorum
Çabalama beni mutlu etmek için
Ben zaten seni seviyorum
***
Gel sarıl bana biraz öylece kal
Sıkıca tut ellerimi, aklımı al
Yokluğun soğuk, her yer puslu, üşüyorum
Ya sana bir şey olursa diye çok korkuyorum
***
İyi ki daha önce tanımamışım seni
İyi ki daha önce karşılaşmamışız hiç
Toy zamanlarımda olsaydın inan
Anlayamazdım ki kıymetini
***
İyi ki daha önce tanımamışım seni
İyi ki daha önce karşılaşmamışız hiç
Toy zamanlarımda olsaydın inan
Anlayamazdım ki kıymetini
***
Gel sarıl bana biraz öylece kal
Sıkıca tut ellerimi, aklımı al
Yokluğun soğuk, her yer puslu, üşüyorum
Ya sana bir şey olursa diye çok korkuyorum
***
İyi ki daha önce tanımamışım seni
İyi ki daha önce karşılaşmamışız hiç
Toy zamanlarımda olsaydın inan
Anlayamazdım ki kıymetini
***
İyi ki daha önce tanımamışım seni
İyi ki daha önce karşılaşmamışız hiç
Toy zamanlarımda olsaydın inan
Anlayamazdım ki kıymetini
Anlayamazdım ki kıymetini
-
Artık siyah giymiyorum
Bu huyum bak yepyeni
Yastan çıktım, dinliyorum
Bugünlerde kalp sesimi
***
Bende hükmün şöyle dursun
Ne pahasına olursa olsun
Seni geldiğin yere döndürmek
Boynumun borcu olsun
***
Yüzüğü attım, özüme döndüm
Kendime verdiğim sözüme döndüm
Yokluğumda gülemez o demişsin
Bak en çokta ona güldüm
***
Gözümü açtım, özüme döndüm
Kendime verdiğim sözüme döndüm
Yokluğumda gülemez o demişsin
Bak en çokta ona güldüm
***
Artık siyah giymiyorum
Bu huyum bak yepyeni
Yastan çıktım, dinliyorum
Bugünlerde kalp sesimi
***
Bende hükmün şöyle dursun
Ne pahasına olursa olsun
Seni geldiğin yere döndürmek
Boynumun borcu olsun
***
Yüzüğü attım, özüme döndüm
Kendime verdiğim sözüme döndüm
Yokluğumda gülemez o demişsin
Bak en çokta ona güldüm
***
Gözümü açtım, özüme döndüm
Kendime verdiğim sözüme döndüm
Yokluğumda gülemez o demişsin
Bak en çokta ona güldüm
***
Ona güldüm
***
Gözümü açtım, özüme döndüm
Kendime verdiğim sözüme döndüm
Yokluğumda gülemez o demişsin
Bak en çokta ona güldüm
***
Gözümü açtım, özüme döndüm
Kendime verdiğim sözüme döndüm
Yokluğumda gülemez o demişsin
Bak en çokta ona güldüm
-
Tamam anladık, ayrıldık, bir şeyler bitti
Bu defa bitmez, terk etmez diyorken gitti
Tamam anladık, ayrıldık, bir şeyler bitti
Bu defa bitmez, terk etmez diyorken gitti
***
Yok değil aklıma takılan şeyler
Yalancı zaten iyi yalan söyler
Kanım da der, canım da der
***
Kaç kere ağladım, seni kadere bağladım
Gitmedi zoruma
Peki, sen nasıl söz edersin orda, burda
Şerefime namusuma
***
Kaç kere ağladım, seni kadere bağladım
Gitmedi zoruma
Peki, sen nasıl söz edersin orda, burda
Şerefime namusuma
***
Tamam anladık, ayrıldık, bir şeyler bitti
Bu defa bitmez, terk etmez diyorken gitti
***
Yok değil aklıma takılan şeyler
Yalancı zaten iyi yalan söyler
Kanım da der, canım da der
***
Kaç kere ağladım, seni kadere bağladım
Gitmedi zoruma
Peki, sen nasıl söz edersin orda, burda
Şerefime namusuma
***
Kaç kere ağladım, seni kadere bağladım
Gitmedi zoruma
Peki, sen nasıl söz edersin orda, burda
Şerefime namusuma
***
Gitmedi zoruma
Şerefime namusuma
***
Kaç kere ağladım, seni kadere bağladım
Gitmedi zoruma
Peki, sen nasıl söz edersin orda, burda
Şerefime namusuma
***
Kaç kere ağladım, seni kadere bağladım
Gitmedi zoruma
Peki, sen nasıl söz edersin orda, burda
Şerefime namusuma