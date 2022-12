Burcu Güneş

Anla artık anla beni Unut bütün geçenleri *** Bitsin her şey bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben Saadetler diliyorum *** Biliyorum ayıracak Bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak Yıllar süren sevgimizi *** Biliyorum ayıracak Bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak Yıllar süren sevgimizi *** Bitsin her şey bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben Saadetler diliyorum

Göster bana bir sebep göster Dönmem için sana Anlat bana bir şeyler anlat İnanmam için hala *** Değiştin sen beni çok severken Çifte kumrulardık biz eskiden Bu defa da yine benden olsun Döndüğüm son söz olsun *** Ay şahit aşkımıza her gece Gök şahit ettiğin yeminlere El şahit verdiğim emeklere Aşk şahit bir şans daha ikimize *** O oo oo o oooo... *** Göster bana bir sebep göster Dönmem için sana Anlat bana bir şeyler anlat İnanmam için hala *** Değiştin sen beni çok severken Çifte kumrulardık biz eskiden Bu defa da yine benden olsun Döndüğüm son söz olsun *** Ay şahit aşkımıza her gece Gök şahit ettiğin yeminlere El şahit verdiğim emeklere Aşk şahit bir şans daha ikimize *** Ay şahit aşkımıza her gece Gök şahit ettiğin yeminlere El şahit verdiğim emeklere Aşk şahit bir şans daha ikimize *** O oo oo o oooo... *** Son bir şans daha veriyorum ikimize Ay şahit gök şahit olduğu için Aşk şahit olduğu için Bak bir yıldız daha kayıyor gördün mü? *** Ay şahit aşkımıza her gece Gök şahit ettiğin yeminlere El şahit verdiğim emeklere Aşk şahit bir şans daha ikimize *** Ay şahit aşkımıza her gece Gök şahit ettiğin yeminlere El şahit verdiğim emeklere Aşk şahit bir şans daha ikimize *** Ay şahit aşkımıza her gece Gök şahit ettiğin yeminlere El şahit verdiğim emeklere Aşk şahit bir şans daha ikimize