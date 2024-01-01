Burcu Güneş

-
Bir sonbahar akşamı
Gözlerinde gördüğüm
Rüzgarlar alıyor seni
Karanlık bir boşluğa doğru
**
Gidiyorsun rüya gibi birtanem
Gitme desem haykırsam da
Faydasız gidiyorsun yar
Gidiyorsun rüya gibi birtanem
**
Gitme desem haykırsam da
Çaresiz gidiyorsun yar
Sensizlik çöktü bana
Gitme desem yalvarsam da
**
Ne olur sana, ne olur bana
Ne olur bize gitme
Sensizlik yine bu gece
**
Ne olur sana, ne olur bana
Ne olur, ne olur, ne olur
Canım gitme
-
Alimallah kimseye kanmaz gözlerim
İçim yanmaz alimallah
Hiç derdim yok çok memnunum hayatımdan
Şikayetim yok halimden
**
Aşkın derdinden uzak durmak varken
Gidenlere yas tutup ağlamak neden?
Bağlanmam ben hiç kimseye daha erken
Yaşanacak çok şeyim var vakit varken
**
Alimallah kimseye kanmaz gözlerim
İçim yanmaz alimallah
Hiç derdim yok çok memnunum hayatımdan
Şikayetim yok halimden
-
Bilirim çok sevmenin cezasını
Yaşadım bir çok defa, bu ilk değil
Tanrım ihanetin acısını
Ağladım bir çok defa, bu son değil
**
Sebepler aynı, yalanlar ayrı
Dinlemek zor geliyor sus ne olur
Hayallerle başlayan bütün aşkların
Sonu hüsran, sonu hep böyle olur
**
Beni vur vur vur
Hadi durma sen de vur
Hadi sen de yık beni
Bilirim ben bu darbeleri
**
Vur vur vur
Hadi durma sen de vur
Olan oldu gönlüme
Acıları seçtim aşk yerine
-
Aşk bahara uzak ölüme yakın kadere yenik
Haykırdım duyuramadım sana sesimi
Yüreğim ezik...
Anılar ölüyor sevdam yasta kaç senedir
**
Yar yüreğinden bir haberim
Bir ışık olsan fark ederim
Yar benim olsan kim duyacak
Kim görecek yada kim bilecek
**
Yar gel geleceksen tam sırası
Aç yüreğimden gir içeri
Ah kanıyorken aşk yarası
Sen saramazsan Kim saracak?
-
Uykusuz saatlerde
Sen varsın gözlerimde
Yollamaya korktuğum
Mektuplar yazdım yine
**
Dolaştım sokağında
Sana rastlarım diye
Böyle aşık olmak
Aptallık belki de
**
Sözlerine aldanıp
Hayaller kurdum bazen
Bazen kızdım kendime
Seni düşünüp ağlarken
**
Unutmayı denedim
Hiç bir şey değişmedi
Böyle istemedi
Başka hiç kimseyi
**
Ben hep seni sevdim
Hep senin oldum
Sen bilmesen de
Oooooooh
-
Söylesene ne yaptılar sana
Uzaktasın, yabancısın bana
Konuşsana ne oldu sevgilim
Korkma sana kızacak değilim
**
Hiç olmazsa bana
Sıradan bir veda edip gitme
Ne olursun böyle
Benden kaçar gibi hemen gitme
**
Yaşadık yetmedi
Yaşadık bitmedi
Nedir bu ayrılık
Neden bu ayrılık
**
Yaşadık yetmedi
Yaşadık bitmedi
Yalan olsa keşke
Yalan bu ayrılık
-
Bunca sene sabrettim
Ben bu aşkı hakettim
Yetti artık yalnızlık
Canıma yetti artık
**
Gözlerim sahibini buldu sonunda
Hep ölümsüz bir aşk aradım
Seni aradım ben ömrümce
Kimseyi gönlümce sevmedim
**
Seni bekledim ben ömrümce
Öyle çok düşünme
Gel bana evet de
Gel de şu garip gönlümü kurtar kafesinden
**
Öyle çok düşünme
Gel bana evet de
Ölürüm gidersen dile benden ne dilersen
Dile benden ne dilersen
Ölürüm ben gidersen
-
Sen bugün bana her şeyim diyen sen
Ben bir kez daha anlatırken sevgimi
Söyleme, söyleme benden önce hayallerini
Ağlaşır gözlerim anlatırsam halimi
**
Titriyor bak ellerim
Hayallerde gezginim
Kimsesizim ezginim ürkek
Rüyalardayım
**
Bir daha doğsam yine
Seni severdim inan
Kaybolsa da yıllar çaresiz
Beklerim bin ömür
**
Sen bugün bana her şeyim diyen sen
Ben bir kez daha anlatırken sevgimi
Söyleme süs, söyleme benden önce hayallerini
Ağlaşır gözlerim anlatırsam halimi
**
Titriyor bak ellerim
Hayallerde gezginim
Kimsesizim ezginim ürkek
Rüyalardayım
**
Bir daha doğsam yine
Seni severdim inan
Kaybolsa da yıllar çaresiz
Beklerim bin ömür
-
Al beni yanına canına
Hadi ya sar küsme bi daha
Olmadı diye yine yarına
Herşeye küsüp aynı curcuna
**
Nazın cazın yeter aman zırlama
Sabrımı zorlama
Uslu dur, sakin ol üstüme gelme biraz
Bozulma sıkılma darılma çektirme naz
**
Yarına yeniden başla
Gül yine unutma
Bak hayat ne güzel boş ver
Gül yine korkma
-
Görmez gözün dünyayı
Senin yüzünden perişanım
Hiç farkına vardın mı
**
Ne bilirsin sen yalnızlığı
Görmez gözün dünyayı
Niyetin beni öldürmek mi
Hiç için sızlamaz mı
**
Sevdiğimi gizleyemem
Sözüme insansın olmaz mı
Yandı canım bekleyemem
Seni gelip alsam olmaz mı
**
Yollara düştü zalim
Az mı naz ettin az mı
Söyle de biz de bilelim
Var mı gönlün var mı
-
Amaney, amaney
Amaney, amaney
Amaney, aman aman
Olmaz olsun sevdan
**
Amaney, amaney
Amaney, amaney
Amaney, aman aman
Bıkmışım aşkından
**
Bitti işte, bitti artık
Durma yolumda
Ben de insanım, sabrım
Taştı sonunda
**
Beni az mı ağlattın, yâr?
Şimdi de sen ağla
Gidiyorum, arkamdan gelme
Kaybeden sensin, gülme
**
(Gidiyorum, arkamdan gelme)
(Kaybeden sensin, gülme)
Hep sustum gururumdan
Bezdim canımdan
**
Amaney, aman aman
Olmaz olsun sevdan
Amaney, amaney
Amaney, amaney
**
Amaney, aman aman
Bıkmışım aşkından
Bırakın beni
(Amaney) Artık yetti
**
(Amaney) Bitti dertler
(Amaney) Artık bitti
Bırakın beni
(Amaney) Artık yetti
**
(Amaney) Bitti dertler
(Amaney) Artık bitti
Çok ararsın, çok yanarsın
Çok ağlarsın hasretimle
**
Beni artık saramazsın
O vefasız ellerinle
Gidiyorum, arkamdan gelme
Kaybeden sensin, gülme
**
(Gidiyorum, arkamdan gelme)
(Kaybeden sensin, gülme)
Hep sustum gururumdan
Bezdim canımdan
**
Amaney, aman aman
Olmaz olsun sevdan
Amaney, amaney
Amaney, amaney
**
Amaney, aman aman
Bıkmışım aşkından
-
Gitti gider bugün yarın
Bitmedi yollar
Dönmez artık ah ne çare
Yine mi yollar
Arzular korkular
Yetmez uslanmaya
Gel deyince gelmiyorsan
Hiç beni sevmiyorsan
**
Dön deyince dönmüyorsan
Sevgimi görmüyorsan
Gitti gider bugün yarın
Bitmedi yollar
**
Dönmez artık ah ne çare
Yine mi yollar
Arzular korkular
Yetmez uslanmaya
**
Gel deyince gelmiyorsan
Hiç beni sevmiyorsan
Dön deyince dönmüyorsan
Sevgimi görmüyorsan
**
Yar yar yar yollar yollar
Hasretim yollar
Sabır neye yarar
Kollarım boşsa yar yar
**
Gönlüm huzur bulmadı
Mey de derman olmadı
Bir gün halim sormadı
Ağlatmaktan bıkmadı
**
Arzular korkular
Yetmez uslanmaya
Gel deyince gelmiyorsan
Hiç beni sevmiyorsan
**
Dön deyince dönmüyorsan
Sevgimi görmüyorsan
Gitti gider bugün yarın
Bitmedi yollar
**
Dönmez artık ah ne çare
Yine mi yollar
Arzular korkular
Yetmez uslanmaya
**
Gel deyince gelmiyorsan
Hiç beni sevmiyorsan
Dön deyince dönmüyorsan
Sevgimi görmüyorsan