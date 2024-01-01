Hastayım Sana Şarkı Sözleri
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Burcu Güneş
Hastayım Sana
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Bir tanem her daim hayatında kalma sözü versem
Tutabilir miyim, tutabilir miyim?
Seninle her durumda var olmayı istesem
Sona giden yollarda olabilir miyim, olabilir miyim?
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Her durumda sınanmaya hazırım ben
Gücümü önce Tanrıdan
Sonra gözlerinden aldım ben
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Bu yüzden mutluyum
Hayata minnettarım ben sana
Yanıltmaz umarım kalbimi seneler
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Tamamdır
İnanıyorum ben aşkıma
Üzmez o beni sarar beyaz beyaz pamuklara
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Devamdır
Ölene kadar senin bu kalp
Güveniyorum sana hadi al al ona iyi bak
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Beni hafife alsan da
Söz verip aramasan da
Telefonu açmasan da
Gönlün benden yana
Sor bir kere ona
Yalvarırsam şımarırsın
Öyle güzel değilsin ki
Şaka yaptım dur ağlama
Sana deli olan beni
Harca hiç korkma, hastayım sana
Dermansızım, başkayım sana
Sana arsızım
***
Ne kadar inatçıysan da
Dönüp geleceksin bana
İzin var dudaklarında
Alıştım aslında
Her çocukluğuna bunca derdin arasında
Aşk yansıtan bir aynasın
Kardan beyaz bir sayfasın
Senin benim bu aşk bizim
Bırakmam seni ben artık sensiz imkansızım
Seni bırakmam, ben gerçek aşkım
Bırakma beni, ben artık sensiz imkansızım
Beni bırakma, ben gerçek aşkım
Harca hiç korkma, hastayım sana
Dermansızım
Beni bırakma, ben gerçek aşkım
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