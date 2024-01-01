Burcu Güneş

Bir tanem her daim hayatında kalma sözü versem Tutabilir miyim, tutabilir miyim? Seninle her durumda var olmayı istesem Sona giden yollarda olabilir miyim, olabilir miyim? ** Her durumda sınanmaya hazırım ben Gücümü önce Tanrıdan Sonra gözlerinden aldım ben ** Bu yüzden mutluyum Hayata minnettarım ben sana Yanıltmaz umarım kalbimi seneler ** Tamamdır İnanıyorum ben aşkıma Üzmez o beni sarar beyaz beyaz pamuklara ** Devamdır Ölene kadar senin bu kalp Güveniyorum sana hadi al al ona iyi bak

Beni hafife alsan da Söz verip aramasan da Telefonu açmasan da Gönlün benden yana Sor bir kere ona Yalvarırsam şımarırsın Öyle güzel değilsin ki Şaka yaptım dur ağlama Sana deli olan beni Harca hiç korkma, hastayım sana Dermansızım, başkayım sana Sana arsızım *** Ne kadar inatçıysan da Dönüp geleceksin bana İzin var dudaklarında Alıştım aslında Her çocukluğuna bunca derdin arasında Aşk yansıtan bir aynasın Kardan beyaz bir sayfasın Senin benim bu aşk bizim Bırakmam seni ben artık sensiz imkansızım Seni bırakmam, ben gerçek aşkım Bırakma beni, ben artık sensiz imkansızım Beni bırakma, ben gerçek aşkım Harca hiç korkma, hastayım sana Dermansızım Beni bırakma, ben gerçek aşkım