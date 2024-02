Burcu Güneş

Bir tanem her daim hayatında kalma sözü versem Tutabilir miyim, tutabilir miyim? Seninle her durumda var olmayı istesem Sona giden yollarda olabilir miyim, olabilir miyim? ** Her durumda sınanmaya hazırım ben Gücümü önce Tanrıdan Sonra gözlerinden aldım ben ** Bu yüzden mutluyum Hayata minnettarım ben sana Yanıltmaz umarım kalbimi seneler ** Tamamdır İnanıyorum ben aşkıma Üzmez o beni sarar beyaz beyaz pamuklara ** Devamdır Ölene kadar senin bu kalp Güveniyorum sana hadi al al ona iyi bak