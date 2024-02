Burcu Güneş

Tamamdır (Clubbo House Mix) Bir tanem her daim hayatında kalma sözü versem Tutabilir miyim, tutabilir miyim? Seninle her durumda var olmayı istesem Sona giden yollarda olabilir miyim, olabilir miyim? ** Her durumda sınanmaya hazırım ben Gücümü önce Tanrıdan Sonra gözlerinden aldım ben ** Bu yüzden mutluyum Hayata minnettarım ben sana Yanıltmaz umarım kalbimi seneler ** Tamamdır İnanıyorum ben aşkıma Üzmez o beni sarar beyaz beyaz pamuklara ** Devamdır Ölene kadar senin bu kalp Güveniyorum sana hadi al al ona iyi bak

Tamamdır (Beach Mıx) Bir tanem her daim hayatında kalma sözü versem Tutabilir miyim, tutabilir miyim? Seninle her durumda var olmayı istesem Sona giden yollarda olabilir miyim, olabilir miyim? ** Her durumda sınanmaya hazırım ben Gücümü önce Tanrıdan Sonra gözlerinden aldım ben ** Bu yüzden mutluyum Hayata minnettarım ben sana Yanıltmaz umarım kalbimi seneler ** Tamamdır İnanıyorum ben aşkıma Üzmez o beni sarar beyaz beyaz pamuklara ** Devamdır Ölene kadar senin bu kalp Güveniyorum sana hadi al al ona iyi bak

Tamamdır Bir tanem her daim Hayatında kalma sözü Versem tutabilir miyim Tutabilir miyim *** Seninle her durumda Var olmayı istesem Sona giden yollarda Olabilir miyim olabilir miyim *** Her durumda sınanmaya hazırım ben Gücümü önce Tanrı'dan Sonra gözlerinden aldım ben Bu yüzden mutluyum hayata minnettarım ben Yanıltmaz umarım kalbimi seneler *** Tamamdır İnanıyorum ben aşkıma Üzmez o beni sarar beyaz beyaz pamuklara Devamdır Ölene kadar senin bu kalp Güveniyorum sana hadi al al ona iyi bak

Tamamdır (80's Disco Mix) Bir tanem her daim hayatında kalma sözü versem Tutabilir miyim, tutabilir miyim? Seninle her durumda var olmayı istesem Sona giden yollarda olabilir miyim, olabilir miyim? ** Her durumda sınanmaya hazırım ben Gücümü önce Tanrıdan Sonra gözlerinden aldım ben ** Bu yüzden mutluyum Hayata minnettarım ben sana Yanıltmaz umarım kalbimi seneler ** Tamamdır İnanıyorum ben aşkıma Üzmez o beni sarar beyaz beyaz pamuklara ** Devamdır Ölene kadar senin bu kalp Güveniyorum sana hadi al al ona iyi bak

Tamamdır (Acoustic Mix) Bir tanem her daim hayatında kalma sözü versem Tutabilir miyim, tutabilir miyim? Seninle her durumda var olmayı istesem Sona giden yollarda olabilir miyim, olabilir miyim? ** Her durumda sınanmaya hazırım ben Gücümü önce Tanrıdan Sonra gözlerinden aldım ben ** Bu yüzden mutluyum Hayata minnettarım ben sana Yanıltmaz umarım kalbimi seneler ** Tamamdır İnanıyorum ben aşkıma Üzmez o beni sarar beyaz beyaz pamuklara ** Devamdır Ölene kadar senin bu kalp Güveniyorum sana hadi al al ona iyi bak

Tamamdır (Break Beat Mix) Bir tanem her daim hayatında kalma sözü versem Tutabilir miyim, tutabilir miyim? Seninle her durumda var olmayı istesem Sona giden yollarda olabilir miyim, olabilir miyim? ** Her durumda sınanmaya hazırım ben Gücümü önce Tanrıdan Sonra gözlerinden aldım ben ** Bu yüzden mutluyum Hayata minnettarım ben sana Yanıltmaz umarım kalbimi seneler ** Tamamdır İnanıyorum ben aşkıma Üzmez o beni sarar beyaz beyaz pamuklara ** Devamdır Ölene kadar senin bu kalp Güveniyorum sana hadi al al ona iyi bak