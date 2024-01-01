Burcu Güneş

Tamamdır Şarkı Sözleri
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Bir tanem her daim hayatında kalma sözü versem
Tutabilir miyim, tutabilir miyim?
Seninle her durumda var olmayı istesem
Sona giden yollarda olabilir miyim, olabilir miyim?
**
Her durumda sınanmaya hazırım ben
Gücümü önce Tanrıdan
Sonra gözlerinden aldım ben
**
Bu yüzden mutluyum
Hayata minnettarım ben sana
Yanıltmaz umarım kalbimi seneler
**
Tamamdır
İnanıyorum ben aşkıma
Üzmez o beni sarar beyaz beyaz pamuklara
**
Devamdır
Ölene kadar senin bu kalp
Güveniyorum sana hadi al al ona iyi bak
-
Bir tanem her daim hayatında kalma sözü versem
Tutabilir miyim, tutabilir miyim?
Seninle her durumda var olmayı istesem
Sona giden yollarda olabilir miyim, olabilir miyim?
**
Her durumda sınanmaya hazırım ben
Gücümü önce Tanrıdan
Sonra gözlerinden aldım ben
**
Bu yüzden mutluyum
Hayata minnettarım ben sana
Yanıltmaz umarım kalbimi seneler
**
Tamamdır
İnanıyorum ben aşkıma
Üzmez o beni sarar beyaz beyaz pamuklara
**
Devamdır
Ölene kadar senin bu kalp
Güveniyorum sana hadi al al ona iyi bak
-
Bir tanem her daim
Hayatında kalma sözü
Versem tutabilir miyim
Tutabilir miyim
***
Seninle her durumda
Var olmayı istesem
Sona giden yollarda
Olabilir miyim olabilir miyim
***
Her durumda sınanmaya hazırım ben
Gücümü önce Tanrı'dan
Sonra gözlerinden aldım ben
Bu yüzden mutluyum hayata minnettarım ben
Yanıltmaz umarım kalbimi seneler
***
Tamamdır
İnanıyorum ben aşkıma
Üzmez o beni sarar beyaz beyaz pamuklara
Devamdır
Ölene kadar senin bu kalp
Güveniyorum sana hadi al al ona iyi bak
-
Bir tanem her daim hayatında kalma sözü versem
Tutabilir miyim, tutabilir miyim?
Seninle her durumda var olmayı istesem
Sona giden yollarda olabilir miyim, olabilir miyim?
**
Her durumda sınanmaya hazırım ben
Gücümü önce Tanrıdan
Sonra gözlerinden aldım ben
**
Bu yüzden mutluyum
Hayata minnettarım ben sana
Yanıltmaz umarım kalbimi seneler
**
Tamamdır
İnanıyorum ben aşkıma
Üzmez o beni sarar beyaz beyaz pamuklara
**
Devamdır
Ölene kadar senin bu kalp
Güveniyorum sana hadi al al ona iyi bak
-
Bir tanem her daim hayatında kalma sözü versem
Tutabilir miyim, tutabilir miyim?
Seninle her durumda var olmayı istesem
Sona giden yollarda olabilir miyim, olabilir miyim?
**
Her durumda sınanmaya hazırım ben
Gücümü önce Tanrıdan
Sonra gözlerinden aldım ben
**
Bu yüzden mutluyum
Hayata minnettarım ben sana
Yanıltmaz umarım kalbimi seneler
**
Tamamdır
İnanıyorum ben aşkıma
Üzmez o beni sarar beyaz beyaz pamuklara
**
Devamdır
Ölene kadar senin bu kalp
Güveniyorum sana hadi al al ona iyi bak
-
Bir tanem her daim hayatında kalma sözü versem
Tutabilir miyim, tutabilir miyim?
Seninle her durumda var olmayı istesem
Sona giden yollarda olabilir miyim, olabilir miyim?
**
Her durumda sınanmaya hazırım ben
Gücümü önce Tanrıdan
Sonra gözlerinden aldım ben
**
Bu yüzden mutluyum
Hayata minnettarım ben sana
Yanıltmaz umarım kalbimi seneler
**
Tamamdır
İnanıyorum ben aşkıma
Üzmez o beni sarar beyaz beyaz pamuklara
**
Devamdır
Ölene kadar senin bu kalp
Güveniyorum sana hadi al al ona iyi bak
-
Bir tanem her daim hayatında kalma sözü versem
Tutabilir miyim, tutabilir miyim?
Seninle her durumda var olmayı istesem
Sona giden yollarda olabilir miyim, olabilir miyim?
**
Her durumda sınanmaya hazırım ben
Gücümü önce Tanrıdan
Sonra gözlerinden aldım ben
**
Bu yüzden mutluyum
Hayata minnettarım ben sana
Yanıltmaz umarım kalbimi seneler
**
Tamamdır
İnanıyorum ben aşkıma
Üzmez o beni sarar beyaz beyaz pamuklara
**
Devamdır
Ölene kadar senin bu kalp
Güveniyorum sana hadi al al ona iyi bak