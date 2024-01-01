Burcu Güneş

Tılsım Rakkase yedi tülünü açar Bir anda yanar tutuşur çöller Davetsiz misafir Rüzgar oynar kıvrımlarında ahh ** Coşar oynar kanında şaraptır yar Onu arzular vurur konuşur ziller Bir buhur tenini yakar Saçından yıldızlar kayar aman ** Oynaş güvercin adımlarla yaklaş Durma oyna Oynaş dudağın kor ellerin ateş ateş Yüzün güneş ** Gözlerin çöl gecesi Her şarkı aşk hecesi Coşar gönlüm raksın delisi

Biz Aşkı Meleklerden Çaldık Bak yıldızlar altında gözlerimin içine Duy rüzgarların bize anlattığı bir şey var *** Bak yıldızlar altında gözlerimin içine Duy rüzgarların bize anlattığı bir şey var *** Bir fısıltı gibi bazen o en büyük çığlıklar Bilmezler mi gelir geçer en büyük fırtınalar *** Biz aşkı meleklerden çaldık Birbirimize sımsıkı bağlandık *** Biz aşkı meleklerden çaldık Birbirimize sımsıkı bağlandık

Zorba Aşk Dünkü anılar hâlâ kalbimde vurgun Divane oldum aşka, gönlümü koydum Ateşi yâr eden, şu canımı eriten Her darbesi hüküm, ne dünüm ne günüm ** Ben bahar aradım, yandı güller aldandım Yağmura, rüzgâra sığındım saklandım Ah, inkar yok, isyan yok, ah Aşktan başka bir ferman yok ** Canda tükendi sevda, zorba aşk zorba Seni sevemem bu yürekle bi' daha asla Ateşi yâr eden, şu canımı eriten Her darbesi hüküm, ne dünüm ne günüm ** Ben bahar aradım, yandı güller aldandım Yağmura, rüzgâra sığındım saklandım Ah, inkar yok, isyan yok, ah Aşktan başka bir ferman yok ** Ah, inkar yok, isyan yok, ah Aşktan başka bir ferman yok İnkar yok, isyan yok, ah Aşktan başka bir ferman yok

Çile Bülbülüm Bülbülüm gel de dile Söyle benimle bile Sesini duyur ele Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm çile, çile bülbülüm ** Çile, aah, ah çile bülbülüm Allah Çile bülbülüm çile Issız yuvanda tektin Çekilmez çile çektin ** Kim derdi gülecektin Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm çile, çile bülbülüm Çile, aah, ah çile bülbülüm Allah Çile bülbülüm çile ** Müjde ey güzel kuşum Bahara döndü kışım Eriyor içim dışım Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm çile, çile bülbülüm ** Çile, aah, ah çile bülbülüm Allah Çile bülbülüm çile Çile, aah, ah çile bülbülüm Allah Çile bülbülüm çile

Uzak Değilim Yüzyıllardır söylenir aynı masallar Ay ışığı yıldızlar yakamozlar Ah göğü alırdım uzandığım an Sana yenildi sevdam ** Çok uzak değilim Yanı başında duruyorum Gözünü iyi aç Buradayım ahh ** Selvi boylum geçiyor bak Bir gün elbet sevgilim olacak Bana oyna şansını zorla Çaldın kalbimi yorma

Kahve Telvesi Fincanın dibinde kahve telvesi O geliyor diyor hem de aniden Bilmediğin biri başka yerlerden Hayalini kurdun çok öncelerden ** Böyle bir güzeli düşlüyordum ben Gelmez artık dedim Vazgeçtim birden Yarın olsun Erken bulacağım onu derken ** Ne hoş tesadüf Baktım gördüm karşımda Kim kim kimlerden Tam da benim yaşımda ** Gözleri aygın baygın (kara elmas) Hayran hayran karşımda Kavak yelleri estir gel de benim başımda (öp de benim başımda)

Aşk Kimlerde Aşk kimlerde şimdi nerelerde Kaçıncı baharını yaşıyor ellerde Kop gel yanıma varalım en sonuna (durma oralarda ) Bu gece günahlara kanalım yana, yana ** Aşk kimlerde şimdi nerelerde Kaçıncı baharını yaşıyor ellerde Kop gel yanıma varalım en sonuna (durma oralarda ) Bu gece günahlara kanalım yana, yana ** Bul beni sevda Bul beni sevda ** Aşk kimlerde şimdi nerelerde Kaçıncı baharını yaşıyor ellerde Kop gel yanıma durma oralarda Bu gece günahlara kanalım yana, yana ** Gel bul beni sevda Gel yak yüreğimi acıma Bul beni sevda Gel yak yüreğimi acıma

Yangın Geceler Gün gece yarısı olunca Aşk kapımı çalar Ruhum ay gibi sulara vurunca Kalp yüzünü arar ** Boşver gitsin unut diyor bilenler Bu sözü duymaz böyle sevenler Bu çaresizlik nereye kadar Her şeyden vazgeçtim dön artık yeter ** Yansın geceler vursun sabaha Dönsün rüzgâr durgun sulara ** Yansın bu deniz her yer yakamoz Dön gel bir sabah sensiz olmuyor ** Yansın geceler vursun sabaha Dönsün rüzgâr durgun sulara ** Yansın bu deniz her yer yakamoz Dön gel bir sabah sensiz olmuyor ** Gün gece yarısı olunca Aşk kapımı çalar Ruhum ay gibi sulara vurunca Kalp yüzünü arar ** Boşver gitsin unut diyor bilenler Bu sözü duymaz böyle sevenler Bu çaresizlik nereye kadar Her şeyden vazgeçtim dön artık yeter ** Yansın geceler vursun sabaha Dönsün rüzgâr durgun sulara ** Yansın bu deniz her yer yakamoz Dön gel bir sabah sensiz olmuyor ** Yansın geceler vursun sabaha Dönsün rüzgâr durgun sulara ** Yansın bu deniz her yer yakamoz Dön gel bu sabah sensiz olmuyor ** Yansın geceler vursun sabaha Dönsün rüzgâr durgun sulara ** Yansın bu deniz her yer yakamoz Dön gel bi'tanem sensiz olmuyor

Yar Dediğin Yar dediğin sarılır Ayda yılda darılır Ah benimki pek bi hoş ** Elde kuzu gibi yar Bende körolası yar Üç sözün ikisi boş ** Ak derim o kara der İnsanı deli eder Vay bana vaylar bana Elde neşe gülücük Huyu huyuma suyu suyuma Uymuyor ama aşığım ona ** Sar beni al yanına Dolan boynuma götür sonuna

Öğüt Olur ha dünya güzeli bir sevgili buldunuz Ve onunla dosta düşmana övünüp durdunuz Bir krallık hegemonya şatolar kurdunuz Zil takıp ta ulu orta oynatıp durdunuz ** Sanmayın bir ömür boyu tılsımlar sürer Sanmayın şansınız açık hep bu böyle gider Sanmayın bu efsaneler hiç bir gün göze gelmez Sanmayın imrenenlerin nazarı değmez ** Aşık oldum yaman oldum ben ne oldum demeyin Kanat açmış siz uçarken iş işten geçer Aşık oldum yaman oldum ben ne oldum demeyin Haz gönlünde siz yüzerken kuş uçup gider ** Olur ha dünya güzeli ile sevgili oldunuz Kıskanıp ta çatlayanlara gülüşüp geçtiniz Gümüşlerle altınlarla bir de süs verdiniz Üstelik te bu aşk adına heykeller diktiniz

Pardon İnsanoğlu bu başına neler geliyor Şu dünyada ah bir anlatsam Elimde çanta file Yollar dönmüş kevgire Ay pardon aman pardon Bak yolu zor buldum Trafikte işim çok zor Yol hiç bitmiyor ** Hava yağmurlu caddeler dolu Bitiyor bir anlamda insanın sabrı ** İki üç adım öne Sonra haydi geriye ** Ay pardon aman pardon Daha çok çekecek var Ay pardon aman pardon Başıma da gelecek var ** Bir çiçek arabası Küt çarptım yuvarlandı ** Ay pardon aman pardon Baktım ilerliyorum Nazik olsam işim çok zor Gidemiyorum

Güneş Doğacak Bilinmez bir gidiş sevgiye tutunup Elveda hatıralar sizlere Ağlama Ayşe kız, ağlarsan Anlarım beni bekler güz ** Bildik bir ezgili sızı var hâlâ Ağrıyor her yağmur yağışında Bayramlar gelmedi şen şakrak Doğmadı yüzüme güneş ** İçimden bir ses yükselir birden, güneş doğacak Sabahın ilk ışıklarında yürürüm Yasemenler kokar bu civarlarım Hem hasret hem hüzün bir arada ** Çok uzun yolum var daha Sadece bekliyor, iyimser bu gönül Zamansız eskidik, hüzün içti ömür Nicedir gezginim bu cihanda ** Doğmadın, umut ekti günüm İçimden bir ses yükselir birden Gel güneş, gel karış rengime Doğ güneş, çöz beni bekleme ** Bak gözüm yollarda aylar geçti Görmedim, özledim, hasretim Ah bugün de dün oldu bile Bitmeyen bir umut var yine ** Bilinmez bir gidiş sevgiye tutunup Elveda hatıralar sizlere Ağlama Ayşe kız, ağlarsan Anlarım beni bekler güz ** İçimden bir ses yükselir birden, güneş doğacak Güneş doğacak Güneş doğacak Güneş doğacak Güneş doğacak