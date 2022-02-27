Burcu Güneş

Atlamadan önce durup Denizin dibine bakılmaz mı? Dibe çakılır mıyız hesabı *** Ya akarsın bu hızla ya akmaz durursun bir kenarda Yüksek voltaj çarpılırsın aman dikkat! *** Yıldızlar ışıldarken Dilek tuttum ben içimden Hayatımın aşkı hadi gel! Bi mucize olsun lütfen *** Havadan karadan damdan bacadan UFO gibi iniyorsun uzaydan Bu işleri öyle kolay mı sandın? Hadi canım yandan *** Havalı da havalı görün sen köşeden Bu neyin kafası anlamadım ben, Sıkıldım hadi çal başka bi telden Sana olmaz benden.