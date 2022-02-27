Burcu Güneş

Ufo Şarkı Sözleri
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İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor yine bugün
Aynı artık zaten gözyaşı yada tebessüm
Ne fark ederler de şimdi bir yerlerde aklım şimdi
Hiç önemi kalmadı üzen, kalan, giden kimdi
***
Senden çoktan umudu kestim ama
Ellerimde hala unutma beni çiçekleri
***
Canım bedenimden sökülürcesine
Yüzüm yerlere dökülürcesine
Son bir bakış için ölürcesine
Nasıl özlüyorum seni
***
Duyduğum her şarkı dokunurcasına
Acım gülüşümden okunurcasına
Her gün biraz daha yok olurcasına
Nasıl özlüyorum seni
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Atlamadan önce durup
Denizin dibine bakılmaz mı?
Dibe çakılır mıyız hesabı
***
Ya akarsın bu hızla ya akmaz durursun bir kenarda
Yüksek voltaj çarpılırsın aman dikkat!
***
Yıldızlar ışıldarken
Dilek tuttum ben içimden
Hayatımın aşkı hadi gel!
Bi mucize olsun lütfen
***
Havadan karadan damdan bacadan
UFO gibi iniyorsun uzaydan
Bu işleri öyle kolay mı sandın?
Hadi canım yandan
***
Havalı da havalı görün sen köşeden
Bu neyin kafası anlamadım ben,
Sıkıldım hadi çal başka bi telden
Sana olmaz benden.