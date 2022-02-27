Burcu Güneş

İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor yine bugün Aynı artık zaten gözyaşı yada tebessüm Ne fark ederler de şimdi bir yerlerde aklım şimdi Hiç önemi kalmadı üzen, kalan, giden kimdi *** Senden çoktan umudu kestim ama Ellerimde hala unutma beni çiçekleri *** Canım bedenimden sökülürcesine Yüzüm yerlere dökülürcesine Son bir bakış için ölürcesine Nasıl özlüyorum seni *** Duyduğum her şarkı dokunurcasına Acım gülüşümden okunurcasına Her gün biraz daha yok olurcasına Nasıl özlüyorum seni