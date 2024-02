Burcu Güneş

İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor yine bugün Aynı artık zaten gözyaşı ya da tebessüm Ne fark ederler de bir yerlerde aklım şimdi Hiç önemi kalmadı üzen, kalan, giden kimdi ** Senden çoktan umudu kestim ama Ellerimde hâlâ unutmabeni çiçekleri, ah Canım bedenimden sökülürcesine Yüzüm yerlere dökülürcesine ** Son bir bakış için ölürcesine Nasıl özlüyorum seni Duyduğum her şarkı dokunurcasına Acım gülüşümden okunurcasına ** Her gün biraz daha yok olurcasına Nasıl özlüyorum seni İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor yine bugün Aynı artık zaten gözyaşı ya da tebessüm ** Ne fark ederler de bir yerlerde aklım şimdi Hiç önemi kalmadı üzen, kalan, giden kimdi Senden çoktan umudu kestim ama Ellerimde hâlâ unutmabeni çiçekleri, ah ** Canım bedenimden sökülürcesine Yüzüm yerlere dökülürcesine Son bir bakış için ölürcesine Nasıl özlüyorum seni ** Duyduğum her şarkı dokunurcasına Acım gülüşümden okunurcasına Her gün biraz daha yok olurcasına Nasıl özlüyorum seni Nasıl özlüyorum seni