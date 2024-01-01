Burcu Güneş

-
Yıllar sonra
Hatıran kokun dün gibi yakın
Duam aşkım bitmedi, ayrı düştük
Aynı yüzde iki damla yaş
Bazen gücüm yetmiyor
**
Sevgilim uyan gel
Ne olursun bitsin bu hasret
Ne zaman kazanır ümitler
Ne zaman, ne zaman
**
Neler geçti
Alışmak yalan bu acı geçmedi
Emir haktan çekmeli
Sevgilim uyan gel
Ne olursun bitsin bu hasret
Ne zaman kazanır ümitler
Ne zaman, ne zaman
-
Gün geçmez yüreğimdeki acı amansız
Yalnızlık yüzüme vurur geçer zamansız
Hüznüm bile yorgun aah
***
Her damla gözyaşımdaki keder umutsuz
Sensizlik geceme akar gider mi sonsuz
Kalbim yine yorgun aah
***
Yok ellerimde aşk sevmek bana yasak
Yine bak ruhum eriyip gidiyor yavaş yavaş
Bir yalnızlık şarkısında
Yine uçurum kenarında
Ah dudaklarımdan aşk düşüyor kor gibi kalbime
***
Yok ellerimde aşk sevmek bana yasak
Yine bak ruhum eriyip gidiyor yavaş yavaş
Bir yalnızlık şarkısında
Yine uçurum kenarında
Ah dudaklarımdan aşk düşüyor kor gibi kalbime
***
Gün geçmez yüreğimdeki acı amansız
Yalnızlık yüzüme vurur geçer zamansız
Hüznüm bile yorgun kalbim yine yorgun aah
-
Gönlüm, göçebe
Ayaklarım ona uyar
Çok sevmekten
Korkarım canım yanar
***
Bedenine saplanan
Hançeri çekip, çıkarır gibi
Sıyrıldın korkularımdan
Onu, ölüm gibi düşman saydım
***
Yalın ayak, dikenlere
Taşlara basa, basa yürüdüm
Bu yükü sırtımdan attım
Aşkın gürültüsüne sağır oldum
Yoruldum
***
Yalın ayak, dikenlere
Taşlara basa, basa yürüdüm
Bu yükü sırtımdan attım
Aşkın gürültüsüne sağır oldum
Yoruldum
Yoruldum
***
Gönlüm, göçebe
Ayaklarım ona uyar
Çok sevmekten
Korkarım canım yanar
***
Bedenine saplanan
Hançeri çekip, çıkarır gibi
Sıyrıldın korkularımdan
Onu, ölüm gibi düşman saydım
***
Yalın ayak, dikenlere
Taşlara basa, basa yürüdüm
Bu yükü sırtımdan attım
Aşkın gürültüsüne sağır oldum
Yoruldum
***
Yalın ayak, dikenlere
Taşlara basa, basa yürüdüm
Bu yükü sırtımdan attım
Aşkın gürültüsüne sağır oldum
Yoruldum
Yoruldum
-
Gönlümdeki küçük bir aşk oyunumu
Böyle gitmez bilmiyorum ben sonunu
Dudaklarımda aşk
Kalbimde bir sızı
Her günüm gözyaşı
Her anım ah acı
***
Bekliyorum gelir misin söyle
Ağlıyorum bile bile yanıyorum
***
Yine bana kalır
Senden çektiğim acı
Neden beni bulur
Bitmek bilmeyen sancı
***
Gönlümdeki küçük bir aşk oyunumu
Böyle gitmez bilmiyorum ben sonumu
Dudaklarımda aşk
Kalbimde bir sızı
***
Her günüm gözyaşı
Her anım ah acı
Bekliyorum gelir misin söyle
Ağlıyorum bile bile yanıyorum
***
Yine bana kalır
Senden çektiğim acı
Neden beni bulur
Bitmek bilmeyen sancı
***
Yine bana kalır
Senden çektiğim acı
Neden beni bulur
Bitmek bilmeyen sancı
-
En son sardunyalar da soldular
Sen orda ben burada yüreğim yanar
Bu ayrılık değil ölüm bana
Ne olur ağlama kıyamam sana
***
Bu aşk saklı içimde
Sen de gitme acılarla
Olmaz böyle
Ayrılık niye
***
O masum yüzünde
Sessiz çığlıklar gibi her sözün
Git desen de kal desen de
Yaş dolar gözüm
***
O masum teninde
Yorgun ellerinde hep hüzün
Sensizlikten her nefeste
Yaş dolar gözüm
***
Dokunma yaralarıma
İçimde çıkmaz yollara
Yapma,
Dudaklarınla kalbime dokunup onu acıtma
***
Vurma yaralarıma
Kar yağmasın baharıma
Yapma,
Dudaklarınla kalbime dokunup onu acıtma
***
En son sardunyalar da soldular
Sen orda ben burada yüreğim yanar
Bu ayrılık değil ölüm bana
Ne olur ağlama kıyamam sana
***
Bu aşk saklı içimde
Sen de gitme acılarla
Olmaz böyle
Ayrılık niye
***
O masum yüzünde
Sessiz çığlıklar gibi her sözün
Git desen de kal desen de
Yaş dolar gözüm
***
O masum teninde
Yorgun ellerinde hep hüzün
Sensizlikten her nefeste
Yaş dolar gözüm
***
Dokunma yaralarıma
İçimde çıkmaz yollara
Yapma,
Dudaklarınla kalbime dokunup onu acıtma
***
Vurma yaralarıma
Kar yağmasın baharıma
Yapma,
Dudaklarınla kalbime dokunup onu acıtma
***
En son sardunyalar da soldular
-
İnan bu yol çok uzun
Ayrılığa dönüyor bak yüzün
En başından aşka söz vermedik mi
Başka bir sözün yaralar beni
***
Son gelince elden gelen koca bir hiçtir anlarsın
Yok yere beni nasıl kırdığın aklına gelir ağlarsın
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
İnan bu yol çok uzun
Ayrılığa dönüyor bak yüzün
En başından aşka söz vermedik mi
Başka bir sözün yaralar beni
***
Son gelince elden gelen koca bir hiçtir anlarsın
Yok yere beni nasıl kırdığın aklına gelir ağlarsın
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen
-
Gün karanlıksa etrafın bulanıksa
Kaderin sana düşmansa benden çok da farklı değilsin
Yağmura saygın sonsuzsa aşka hiç inanmıyorsan
Zorla günleri sayıyorsan aynı kişi bile olabiliriz
***
Eminim bir gün senle buluşup bir şeyler içeceğiz
Hatta belki eskileri anacağız dertleşeceğiz
***
En sevdiğin şarkı yalansa hayatının filmi hayatsa
Bir de hayatın tümüyle yalansa karşılaşmamız an meselesi
Hayatının kitabı mutluluksa sardunyaları mırıldanıyorsan
Deniz görmeden yaşayamıyorsan sen eşittir ben demektir
***
En sevdiğin şarkı yalansa hayatının filmi hayatsa
Bir de hayatın tümüyle yalansa karşılaşmamız an meselesi
Hayatının kitabı mutluluksa sardunyaları mırıldanıyorsan
Deniz görmeden yaşayamıyorsan sen eşittir ben demektir
***
Gün yol almışsa efkarın omzundaysa
Gözyaşın sana düşmansa benden çok da farklı değilsin
Yağmura aşkın sonsuzsa kalbinde saklanıyorsan
Zorla günleri sayıyorsan aynı hüznü bile duyabiliriz
***
Eminim bir gün senle buluşup bir şeyler içeceğiz
Hatta belki eskileri anacağız dertleşeceğiz
***
En sevdiğin şarkı yalansa hayatının filmi hayatsa
Bir de hayatın tümüyle yalansa karşılaşmamız an meselesi
Hayatının kitabı mutluluksa sardunyaları mırıldanıyorsan
Deniz görmeden yaşayamıyorsan sen eşittir ben demektir
***
En sevdiğin şarkı yalansa hayatının filmi hayatsa
Bir de hayatın tümüyle yalansa karşılaşmamız an meselesi
Hayatının kitabı mutluluksa sardunyaları mırıldanıyorsan
Deniz görmeden yaşayamıyorsan sen eşittir ben demektir
***
Eminim bir gün senle buluşup bir şeyler içeceğiz
Hatta belki eskileri anacağız dertleşeceğiz
-
Gün geceye varmadan
Toz duman eder bu şehir
Yalnızlığa inat iklimler değişir
***
Ah gün bitiyor bak yine
Dün yitiyor kalbime
Her mevsim bana sonbahar
Dört duvar
***
Ah gün bitiyor bak yine
Dün yitiyor kalbime
Her mevsim bana sonbahar
Yaprak dökümü
Ahh her mevsim bana sonbahar
Yaprak dökümü
***
Gün geceye varmadan
Toz duman eder bu şehir
Yalnızlığa inat iklimler değişir
***
Ah gün bitiyor bak yine
Dün yitiyor kalbime
Her mevsim bana sonbahar
Dört duvar
***
Ah gün bitiyor bak yine
Dün yitiyor kalbime
Her mevsim bana sonbahar
Yaprak dökümü
Ahh her mevsim bana sonbahar
Yaprak dökümü
-
Uyan sonsuz rüyalardan uyan
Çok geç artık
Çok geç
Dayan ruhum
Bu acıya dayan
Çaresizim
Çok geç
***
Bir günüm daha geçer mi?
Sensiz darmadağınım
Yapayalnızım
Sığındığım limandı
Bu aşk
Nolur kalbine bir bak ah
Ben oradayım
***
Beklemekle diner mi sızı
Sessizliğinin yok mu ilacı?
Gün be gün kanarken
Aşk acısı
Savurur yıkar geçer zamanı.
***
Uyan sonsuz rüyalardan uyan
Çok geç artık
Çok geç
Dayan ruhum
Bu acıya dayan
Çaresizim
Çok geç
***
Bir günüm daha geçer mi?
Sensiz darmadağınım
Yapayalnızım
Sığındığım limandı
Bu aşk
Nolur kalbine bir bak ah
Ben oradayım
-
Yine ay doğuyor
Yine günler uzak
Uzanır geceler ah hüzüne
Dolanır uykudan sabaha
*
Günler geçiyor
Bana her şey uzak
Dökülür yeni bir yaprak daha
Vururken yüzüme sonbahar
*
Düşlerim yorgun, yılgın
Kalbim bir koca çınar
Söz yenik, uzaklara yakın
Kederde yine bu sonbahar...
*
-
Bu bir veda bir tebessüm
Yaz güneşine
Bir nefes dağ kokusuna
Açık kurşuni, mehtap içinde
Bir veda
Kaybolmuş aşklara hayata
Mağlubum
Derin sevdalara
Büyük ihtiraslara mağlubum
Ben hayatın mağlubuyum
*
Derin sevdaları beceremedim mağlubum
Ben hayatın mağlubuyum
Derin sevdaları beceremedim mağlubum
-
Bu gönüle yangın yeri
Dönebilirsem geriye
Sonu gelmez masal gibi
Yine sevmek uzun yol benden gitme
*
Yaralarım saramadım dermanımı bulamadım
Bir kendimden kaçamadım
Yine sevmek uzun yol benden gitme
*
Buralarda zaman geçer mi?
Gün doğmadan derdim biter mi?
Uzaklara kalbim göçer mi?
Yine ayrılık beni seçer mi?
Sonu gelmez masal gibi
Yine sevmek uzun yol benden gitme
-
Yum usulca gözlerini
Uzat üşümüş ellerini
Sakla o masum yüreğini
Zaman gibi sessiz uyu bu dünya dipsiz bir kuyu
*
Pamuktan kalbin solmadan
Hayat yüzüne vurmadan
Uyu yavrum uyu bu dünya dipsiz bir kuyu
Uyu melek yüzlüm uyu bu dünya dipsiz bir kuyu
-
İnan bu yol çok uzun
Ayrılığa dönüyor bak yüzün
En başından aşka söz vermedik mi
Başka bir sözün yaralar beni
***
Son gelince elden gelen koca bir hiçtir anlarsın
Yok yere beni nasıl kırdığın aklına gelir ağlarsın
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
İnan bu yol çok uzun
Ayrılığa dönüyor bak yüzün
En başından aşka söz vermedik mi
Başka bir sözün yaralar beni
***
Son gelince elden gelen koca bir hiçtir anlarsın
Yok yere beni nasıl kırdığın aklına gelir ağlarsın
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen
-
Her şey ne çabuk, ne kolay dağıldı sonunda
Neden olmuyor, ne kaldı elimde, avucumda?
Kimseye anlatamam, çıkmaz sokaklar da bitti sonunda
Derdimi anlatamam, tutunmuşum paramparça hayata
*
Her şey ne çabuk, ne kolay dağıldı sonunda
Neden olmuyor, ne kaldı elimde, avucumda
Kimseye anlatamam, çıkmaz sokaklar da bitti sonunda
Derdimi anlatamam, tutunmuşum paramparça hayata
Tutunmuşum paramparça hayata....
*
Darmadağın hayat bitiyor umudum yorgun
Yıkık dökük harabelerimde yanıyor ruhum
Karanlığın içinde bir ışık, söyle, hiç yok mu?
Sonunda bu savaşı kazanmak bu kadar zor mu?
-
Dün.. bugün.. yarın..
Umut eder bir yanım.
Bu son değil ,baslangıç
Biliyorum.
Yağmurun sesi anlatıyor bize herşeyi
Yüzümde bir tebessüm dinliyorum...
Bu acılar elbet biter
Hayat yine devam eder
Bekliyorum...
Neler neler gelir geçer
Herşey unutulur
Bir ümitle yeni bir gün başlar..
Gelsede son bahar
Hayat gülümsüyor akıp gidiyorken zaman
A yine bir gün baslar...
Yepyeni, umutlar...
Gelsede sonbahar...
-
Saklama, yüzünü
Yarım kalan, hüznünü
Yavaş yavaş, dağılır
Bulutlar, karanlıklar
Yine duvarlar örülür tenine
Yeni umutlar süzülür yüreğine
Bir damla gün ışığı yüzüne yasak
Gözyaşı umut hep sana tuzak
Elin kolun bağlı aşk sana yasak
Her yeni sabah gecene tutsak
Hep sana uzak
Ah, hüznüne tutsak
Saklama, yüzünü
Yarım kalan, hüznünü
Yavaş yavaş, dağılır
Bulutlar, karanlıklar
Yine duvarlar örülür tenine
Yeni umutlar süzülür yüreğine
Bir damla gün ışığı yüzüne yasak
Gözyaşı umut hep sana tuzak
Elin kolun bağlı aşk sana yasak
Her yeni sabah gecene tutsak
Hep sana uzak
Ah, hüznüne tutsak
-
Küçücük yüreğim
Yorgun, çaresiz, yalnız
Vurunca kapımı aşk her uyandığımda
*
Yoksun, yoksun ah
*
Her gün bir damla yaş
Akar yüzüme vurur
Susunca şehir bak
Ben burdayım hala
*
Yoksun, yoksun sen ah
*
Aşk ellerimden giderken
Duvarların dili susarken
Ben başucunda ağlarken
Gözyaşımdaki ayrılık ölümden beter
Yine sen yoksun
*
Yine sen yoksun
Yine sen yoksun, ah yoksun
Yine sen yoksun,
Yoksun