Burcu Güneş

-
Bu son çağrım, duyacağın en son ses
Benden sana son ışık, parçalanmadan gel
Günah bende, nasıl sevdim seni böyle
Anlamak mümkün değil, yok oldun şaka gibi
**
Kaçsanda ben burdayım, başım dik ayaktayım
Bu sonu sen hazırladın
Gözüm arkada kalmadı, hiç bu defa
**
Uzağına düştüm, ben sana küstüm
Gidiyorum gözünaydın
İçime ata ata nasıl üzgün
-
Göster bana bir sebep göster
Dönmem için sana
Anlat bana bir şeyler anlat
İnanmam için hala
***
Değiştin sen beni çok severken
Çifte kumrulardık biz eskiden
Bu defa da yine benden olsun
Döndüğüm son söz olsun
***
Ay şahit aşkımıza her gece
Gök şahit ettiğin yeminlere
El şahit verdiğim emeklere
Aşk şahit bir şans daha ikimize
***
O oo oo o oooo...
***
Göster bana bir sebep göster
Dönmem için sana
Anlat bana bir şeyler anlat
İnanmam için hala
***
Değiştin sen beni çok severken
Çifte kumrulardık biz eskiden
Bu defa da yine benden olsun
Döndüğüm son söz olsun
***
Ay şahit aşkımıza her gece
Gök şahit ettiğin yeminlere
El şahit verdiğim emeklere
Aşk şahit bir şans daha ikimize
***
Ay şahit aşkımıza her gece
Gök şahit ettiğin yeminlere
El şahit verdiğim emeklere
Aşk şahit bir şans daha ikimize
***
O oo oo o oooo...
***
Son bir şans daha veriyorum ikimize
Ay şahit gök şahit olduğu için
Aşk şahit olduğu için
Bak bir yıldız daha kayıyor gördün mü?
***
Ay şahit aşkımıza her gece
Gök şahit ettiğin yeminlere
El şahit verdiğim emeklere
Aşk şahit bir şans daha ikimize
***
Ay şahit aşkımıza her gece
Gök şahit ettiğin yeminlere
El şahit verdiğim emeklere
Aşk şahit bir şans daha ikimize
***
Ay şahit aşkımıza her gece
Gök şahit ettiğin yeminlere
El şahit verdiğim emeklere
Aşk şahit bir şans daha ikimize
-
Anla artık anla beni
Unut bütün geçenleri
***
Bitsin her şey bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu yazarken ben
Saadetler diliyorum
***
Biliyorum ayıracak
Bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak
Yıllar süren sevgimizi
***
Biliyorum ayıracak
Bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak
Yıllar süren sevgimizi
***
Bitsin her şey bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu yazarken ben
Saadetler diliyorum
-
Ne işim var benim senle
Bilmiyorum ki yeminle
Kendimi yedim bitirdim
Fazla mı geldim üstüne
Çıkmıyorum hep ben öne
Ayrıntıya çok takılırım
Artık tat alamıyorum
Çiğnemeden yutuyorum
Ne olacak bilemiyorum
Ne alakası var şimdi
Bir de ayrılık eksikti
Kolaysa unut canım beni
Ooo oooo...
Hadi sen de sınıfta kal
Yine kalbim boşta kal
Yaz yaz yaz arada
Öpüyorum hoş çakal
-
Dün oturdum, yine sabahladım
Şarkımızla son kez ağladım
Safça sevdim, sen hep oynadın
Yakışır sana, oynasana (oynasana)
**
Ben istedim, seni arandım
Zor beğendim, üstüme kaldın
Kaçamadım, benimle oynadın
Yakışır sana, oynasana (oynasana)
**
Yok, gelip diz çöksen de
Taş basıp kalbime
Giderim anneme
**
Yat sokaklarda artık
Zaten tepem atık
Yaşasın bekârlık
**
Dün oturdum, yine sabahladım
Şarkımızla son kez ağladım
Safça sevdim, sen hep oynadın
Yakışır sana, oynasana (oynasana)
**
Yok, gelip diz çöksen de
Taş basıp kalbime
Giderim anneme
**
Yat sokaklarda artık
Zaten tepem atık
Yaşasın bekârlık
-
Yıllar sonra
Hatıran kokun dün gibi yakın
Duam aşkım bitmedi, ayrı düştük
Aynı yüzde iki damla yaş
Bazen gücüm yetmiyor
**
Sevgilim uyan gel
Ne olursun bitsin bu hasret
Ne zaman kazanır ümitler
Ne zaman, ne zaman
**
Neler geçti
Alışmak yalan bu acı geçmedi
Emir haktan çekmeli
Sevgilim uyan gel
Ne olursun bitsin bu hasret
Ne zaman kazanır ümitler
Ne zaman, ne zaman
-
Ayrılık zor şey
Özlemek kolay mı
Dedim ayrılık olmasın
Canımız yanmasın
Dinlesen duyardın
**
Son bir kaç gündür
Bende özlüyorum
Sana ait her şeyi
Evdeki resmini
Yaktım ağlıyorum
**
Her şeyi göze al geleceksen
Bir daha yaparsan affetmem
**
Arkana bak da düşün yeniden
Gururumuzdu bizi deviren
İçime dolan tüm korkuları
Denize bıraktım sahilden
**
Arkana bak da düşün yeniden
Ne fark eder ki sen yada ben
İçime dolan tüm korkuları
Denize bıraktım sahilden
**
Ayrılık zor şey
Özlemek kolay mı
Dedim ayrılık olmasın
Canımız yanmasın
Dinlesen duyardın
**
Son bir kaç gündür
Bende özlüyorum
Sana ait her şeyi
Evdeki resmini
Yaktım ağlıyorum
**
Her şeyi göze al geleceksen
Bir daha yaparsan affetmem
**
=ceza=
Kafana takılan o kadar dert arasında korkuyu sahilden atmak
bulmana neden olacak her vesileyi sahilden denize bırakmak var içinde
Yap hadi! Bunu göster anlamsız buldurur her seferinde çıkacak olan
ateş yakacak bizi ve yüreğimizi ağlamayı kesmeyi bilmeli
Sonu başı belli olmayan geçmişi atıldığı sahile sen de gel önünü kesmesin
hiç bir güç onlar olsun kağıtlar sen de yel esne kurtul artık maziden geleceğin
her zaman sana amade eyleminin tersi kalbinde
Bence atla gitsin sahilden
**
Arkana bak da düşün yeniden
Gururumuzdu bizi deviren
İçime dolan tüm korkuları
Denize bıraktım sahilden
-
Ne yaptığımı bilmiyorsan
Bana zaman ayırmıyorsan
Maça benle gitmiyorsan
Attım gitti seni
**
Benim için giyinmiyorsan
Gözün saatte beklemiyorsan
Artık bir çiçek getirmiyorsan
Attım gitti seni
**
Yapma değil avrupa
Zorla değil zorlama
Zaten halimiz nanay
Distortion yapma bana
**
Her şey batıyor bana
Ben de dahil buna
Zaten halimiz nanay
Of dedirtme bana
**
Gözyaşımı kullanıyorsan
Derdimi dert etmiyorsan
Şu kadarcık düşünmüyorsan
Attım gitti seni
**
Beni görüp coşmuyorsan
Çocuklar gibi koşmuyorsan
Sıkıntıdan patlıyorsan
Attım gitti seni
**
Sözlerimi duymuyorsan
Şakalarıma gülmüyorsan
Beni yanlış anlıyorsan
Attım gitti seni
-
Bir ihanet, binbir ceza
Bu mu adalet, bu mudur vefa
Bir ihanet, bin bir ceza
Bu mu adalet, bu mudur vefa
**
Ellere inandın da, ben miyim yalan
Doğruyu yutkundum senin için inan
Onları savundun da ben miyim düşman
Kalbime taş bastım, senin için inan
**
Savulun yıllar, itirazım var
Ağladığım gecelerden bana borcun var
Savulun yıllar, itirazım var
Ağladığım gecelerden bana borcun var
**
Bir ihanet, bin bir ceza
Bu mu adalet, bu mudur vefa
Bir ihanet, bin bir ceza
Bu mu adalet, bu mudur vefa
**
Ellere inandın da, ben miyim yalan
Doğruyu yutkundum senin için inan
Onları savundun da ben miyim düşman
Kalbime taş bastım, senin için inan
**
Savulun yıllar, itirazım var
Ağladığım gecelerden bana borcun var
Savulun yıllar, itirazım var
Ağladığım gecelerden bana borcun var
**
Savulun yıllar, itirazım var
Ağladığım gecelerden bana borcun var
Savulun yıllar, itirazım var
Ağladığım gecelerden bana borcun var
-
Yalnızım uzun zamandır
Alıştım desem yalandır
Kendi kendime
Yetmek istedim doğaldır
**
Bir ömür boyu sürmeli
Bu defa yüzüm gülmeli
Dengi dengime
Birini bulmalı masalsı
**
Aşk bu laf dinlemez
Çağırınca gelmez
Canı çekince
Duramaz yerinde yorulmaz
**
Sen iste ya da isteme
Bir bakışla başlar
Düşer bir ateş
Yayılır içinde ve eyvah
Yangın var bende
**
Çarpar aşkın kamyon gibi
Çarpar ezer geçer beni
Harcar bozuk para gibi
Zalim alır yutar beni
**
Çarpar aşkım kamyon gibi
Çarpar ezer geçer seni
Harcar bozuk para gibi
Zalim her şeye hazır ol
-
Kanım kaynadı sana, nedendir bilmem
İçimde bir ateş yanar derinden
Dünyaları verirdim gelse elimden
İşte seni seviyorum anla halimden
**
Senden uzakta mutsuz inan derbederim ben
Senden kopmam imkansız, söyle ne gelir elden
Dünyaları verirdim gelse elimden
İşte seni seviyorum anla halimden
-
Havadan mıdır, sudan mıdır kırk derece ateşim
Dalgalardayım uçuyorum, gülümsüyor güneşim
Yok bir sırdaşım, çok arkadaşım ah şu dünyada
Bir su damlası içinde, çocukluğum hala
**
Le layle le layle, Le layle lay le lay le
**
Gezdim iklim iklim geldim sana
Baştan çıktım bu nasıl coğrafya
Usul usul yaklaş bana
Kaynasın kanım gel yorul kollarımda
-
Hani her şey yolundaydı, derdimiz yoktu
Hiç derdimiz yoktu
Kalabalıktan sıkılmıştık, halimiz yoktu
Hiç sabrımız yoktu
Yarın ne değişir, bunu ne sen ne ben göremeyiz
Biliyorsun zaman acıyı öğütür
Toz olurken sen ne duruyorsun
**
Eşin menendin yok ki
Bu dünyada yerine kimi koyayım
Bu ayrılığa bir sebep göster
Kulun olayım
Mevsim kış elim üşümüşken
Sana nasıl şiir yazayım
Bu ayrılığa bir sebep göster
Kulun olayım
-
Sabahları uyanırdın günaydın derdin
Öperdin, öperdin kalk bakalım derdin
Çay içerdik bir yandan kedimizi severdik
Bir sürü şey konuşurduk sabah sabah demeden
**
Bu günlerde sana yine bir haller oldu
Yüzünü gören cennetlik söyle bakayım ne oldu
Bu günlerde sana yine bir haller oldu
Saçmalıyorsun belki de moralim sıfır oldu
**
Ne olacak benim şu halim, ne olacak senle
Dün tanıştığımız gündü hatırlamadın bile
Ne olacak benim şu halim, ne olacak böyle
Kim bilir nerelerde dağıtıyorsun iyice
**
Akşamı iple çekerdim kapılarda beklerdim
Günün nasıl geçti derdim fena değil derdin
Özlemedin mi beni derdim laf olsun diye
Sen anlatırdın ben dinlerdim her günün bitişinde
**
Bu günlerde sana yine bir haller oldu
Yüzünü gören cennetlik söyle bakayım ne oldu
Bu günlerde sana yine bir haller oldu
Saçmalıyorsun belki de moralim sıfır oldu
**
Ne olacak benim şu halim, ne olacak senle
Dün tanıştığımız gündü hatırlamadın bile
Ne olacak benim şu halim, ne olacak böyle
Kim bilir nerelerde dağıtıyorsun iyice
**
Ne olacak benim şu halim, ne olacak senle
Dün tanıştığımız gündü hatırlamadın bile
Ne olacak benim şu halim, ne olacak böyle
Kim bilir nerelerde dağıtıyorsun iyice
-
Kime yazılmış dertsiz kader?
Kime bedelsiz sunulur zafer?
Yine mi hüsran, yine mi ceza?
Bitmiyor ki elveda
**
Kim kazandı acı çekmeden?
Kim başardı doğruyu görmeden?
Sevmeliyiz, sevilmeliyiz
Dolmuyor mu çilem düşmeden bir kere?
**
Alışmak hep çok zor geliyor
Alışmak hepimize zor geliyor
Sen yokken bir yanım
Öbür yarım eksik kalıyor
**
Alışmak hep çok zor geliyor
Alışmak hepimize zor geliyor
Sen yokken bir yanım
Öbür yarım eksik kalıyor
**
Kime yazılmış dertsiz kader?
Kime bedelsiz sunulur zafer?
Yine mi hüsran, yine mi ceza?
Bitmiyor ki elveda
**
Kim kazandı acı çekmeden?
Kim başardı doğruyu görmeden?
Sevmeliyiz, sevilmeliyiz
Dolmuyor mu çilem düşmeden bir kere?
**
Alışmak hep çok zor geliyor
Alışmak hepimize zor geliyor
Sen yokken bir yanım
Öbür yarım eksik kalıyor
**
Alışmak hep çok zor geliyor
Alışmak herkese zor geliyor
Sen yokken bir yanım
Öbür yarım eksik kalıyor
**
Alışmak hep çok zor geliyor
Alışmak herkese zor geliyor
Sen yokken bir yanım
Öbür yarım eksik kalıyor
-
Ayrılık zor şey
Özlemek kolay mı
Dedim ayrılık olmasın
Canımız yanmasın
Dinlesen duyardın
**
Son bir kaç gündür
Bende özlüyorum
Sana ait her şeyi
Evdeki resmini
Yaktım ağlıyorum
**
Her şeyi göze al geleceksen
Bir daha yaparsan affetmem
**
Arkana bak da düşün yeniden
Gururumuzdu bizi deviren
İçime dolan tüm korkuları
Denize bıraktım sahilden
**
Arkana bak da düşün yeniden
Ne fark eder ki sen yada ben
İçime dolan tüm korkuları
Denize bıraktım sahilden
**
Ayrılık zor şey
Özlemek kolay mı
Dedim ayrılık olmasın
Canımız yanmasın
Dinlesen duyardın
**
Son bir kaç gündür
Bende özlüyorum
Sana ait her şeyi
Evdeki resmini
Yaktım ağlıyorum
**
Her şeyi göze al geleceksen
Bir daha yaparsan affetmem
**
=ceza=
Kafana takılan o kadar dert arasında korkuyu sahilden atmak
bulmana neden olacak her vesileyi sahilden denize bırakmak var içinde
Yap hadi! Bunu göster anlamsız buldurur her seferinde çıkacak olan
ateş yakacak bizi ve yüreğimizi ağlamayı kesmeyi bilmeli
Sonu başı belli olmayan geçmişi atıldığı sahile sen de gel önünü kesmesin
hiç bir güç onlar olsun kağıtlar sen de yel esne kurtul artık maziden geleceğin
her zaman sana amade eyleminin tersi kalbinde
Bence atla gitsin sahilden
**
Arkana bak da düşün yeniden
Gururumuzdu bizi deviren
İçime dolan tüm korkuları
Denize bıraktım sahilden