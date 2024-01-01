Burcu Güneş

Yakın Mesafe (Okan Aki) Şu an benimle değilsin ya, Nefes bile zarar Üstelik tam ismimizi yazmalık, Camımdaki buhar ** Hayatımdan çıkıp gitmek hangi duyguya, Hangi korkuya, hangi uykuya, hangi sorguya, Yarar ki, yâr? ** Ara, ara, yakın mesafe bitmiş olsa da Ara, geçen huzurlu günler hat'rına! Ara, bugün bu aşkın ihtiyacı var Birazcık alttan almana! ** Ara, ara, hiç uyma sen gurur yapanlara Ara, senin değilse kalbim ortada Ona bir arkadaş selamı ver, İnan koşar her ihtiyacına!

Yakın Mesafe Şu an benimle değilsin ya Nefes bile zarar Mmmm Üstelik tam ismimizi yazmalık camımdaki buhar *** Hayatımdan çıkıp gitmek hangi duyguya, Hangi korkuya, hangi uykuya, hangi sorguya yarar ki yar? *** Ara, ara, yakın mesafe bitmiş olsa da ara Geçen huzurlu günler hatrına ara Bugün bu aşkın ihtiyacı var Birazcık alttan almana *** Ara, ara, hiç uyma sen gurur yapanlara ara Senin değilse kalbim ortada Ona bir arkadaş selamı ver İnan koşar her ihtiyacına