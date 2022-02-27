Burcu Güneş

Yakın Mesafe Şarkı Sözleri
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Şu an benimle değilsin ya
Nefes bile zarar
Mmmm
Üstelik tam ismimizi yazmalık camımdaki buhar
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Hayatımdan çıkıp gitmek hangi duyguya,
Hangi korkuya, hangi uykuya, hangi sorguya yarar ki yar?
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Ara, ara, yakın mesafe bitmiş olsa da ara
Geçen huzurlu günler hatrına ara
Bugün bu aşkın ihtiyacı var
Birazcık alttan almana
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Ara, ara, hiç uyma sen gurur yapanlara ara
Senin değilse kalbim ortada
Ona bir arkadaş selamı ver
İnan koşar her ihtiyacına
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