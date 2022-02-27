Burcu Güneş

Şu an benimle değilsin ya Nefes bile zarar Mmmm Üstelik tam ismimizi yazmalık camımdaki buhar *** Hayatımdan çıkıp gitmek hangi duyguya, Hangi korkuya, hangi uykuya, hangi sorguya yarar ki yar? *** Ara, ara, yakın mesafe bitmiş olsa da ara Geçen huzurlu günler hatrına ara Bugün bu aşkın ihtiyacı var Birazcık alttan almana *** Ara, ara, hiç uyma sen gurur yapanlara ara Senin değilse kalbim ortada Ona bir arkadaş selamı ver İnan koşar her ihtiyacına