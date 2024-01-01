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7/24 Dinle Ay Şahit

Ay Şahit Şarkı Sözleri

Burcu Güneş Ay Şahit şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burcu Güneş Ay Şahit şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ay Şahit sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burcu Güneş

Burcu Güneş

Ay Şahit

  • Yakışır

  • Ay Şahit

  • Son Mektup

  • Sınıfta Kal

  • Uyan (İki Damla Yaş)

  • Sahilden

  • Distortion

  • Savulun Yıllar

  • Çarpar

  • Kanım Kaynadı

  • Coğrafya

  • Uzağına Düştüm

  • Kulun Olayım

  • Ne Olacak

  • Alışmak

  • Sahilden (Dance Version)

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