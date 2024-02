Burcu Güneş

Yar Dediğin Yar dediğin sarılır Ayda yılda darılır Ah benimki pek bi hoş ** Elde kuzu gibi yar Bende körolası yar Üç sözün ikisi boş ** Ak derim o kara der İnsanı deli eder Vay bana vaylar bana Elde neşe gülücük Huyu huyuma suyu suyuma Uymuyor ama aşığım ona ** Sar beni al yanına Dolan boynuma götür sonuna

Bizim Aşkımız Biz seversek böyle candan severiz, acıya kedere boyun eğmeyiz! biz seversek işte böyle candan severiz, acıya kedere boyun eğmeyiz! *** sevda yar ışığının lideri biziz, en büyük aşkımız başka büyük yok! sor sor sor güzelim ona buna sor, en büyük aşkımız başka büyük yok! *** sevda yar ışığının lideri biziz, en büyük aşkımız başka büyük yok! sor sor sor güzelim ona buna sor, en büyük aşkımız başka büyük yok![yok yok] *** aşkı yaşayalım gel doya doya, sevip sevilelim senle güle oynaya! aşkı yaşayalım gel doya doya, sevip sevilelim senle güle oynaya! *** hangi aşk büyükmüş çıksın ortaya! en büyük aşkımız başka büyük yok! sor sor sor güzelim ona buna sor, en büyük aşkımız başka büyük yok! *** sevda yar ışığının lideri biziz, en büyük aşkımız başka büyük yok! sevda yar ışığının lideri biziz, en büyük aşkımız başka büyük yok!

Darbe İşte yine ağlıyorum Sen bırakıp gidiyorsun Gelen vurdu giden vurdu Bu darbe de senden olsun *** Kızıyorum ben kendime Çare olmaz bu derdime Razıyım ben kaderime Bu darbe de senden olsun Razıyım ben kaderime Bu darbe de senden olsun *** Seni neden çok sevdim ki Dünyaya neden geldim ki O kadar çile çektim ki Bu darbe de senden olsun *** Sevda ömrüm bitti benim Bu darbe de senden olsun..

Dönüşüm Muhteşem Olacak Bayram sabahında çocuklar gibi Giyinip kuşanıp bekleyeceksin Bütün duvarlarda adın yazacak Bütün sokakları süsleyeceksin Bütün duvarlarda adın yazacak Bütün sokakları süsleyeceksin *** Eski sevdamızdan başın dönecek Görür görmez beni ağlayacaksın Bir anda unutup acılarını Koşup saçlarımı okşayacaksın *** Bir sabah karşında göreceksin beni Yüreğinde o an anılar canlanacak *** Gidişim suskun olmuştu Gidişim yorgun olmuştu Dönüşüm muhteşem olacak Dönüşüm muhteşem olacak *** Elimde çok sevdiğin kırmızı güller Hasret dolu kalbim hâlâ sımsıcak Gözlerimde umut yüklü trenler Cebimden solmuş bir resmin çıkacak Gözlerimde umut yüklü trenler Cebimden solmuş bir resmin çıkacak *** Eski sevdamızdan başın dönecek Görür görmez beni ağlayacaksın Bir anda unutup acılarını Koşup saçlarımı okşayacaksın *** Bir sabah karşında göreceksin beni Yüreğinde o an anılar canlanacak *** Gidişim suskun olmuştu Gidişim yorgun olmuştu Dönüşüm muhteşem olacak Dönüşüm muhteşem olacak

Gururum Seni anlattım şarkılarda Seni yaşadım ama sensiz Bir hüzün çöktü akşamlara Gidişin gibi her yer sessiz *** Her şeyden vazgeçtim, gururumdan bile Haykırdım binlerce belki duyarsın diye Uzun zaman oldu, ses çıkmadı senden Ya bir haber gönder *** Ya da gel Artık gel *** Seni aradım gecelerde Seni yarattım hayalimde Kimseler bana çare değil Benim çarem yalnız sen *** Her şeyden vazgeçtim, gururumdan bile Haykırdım binlerce belki duyarsın diye Uzun zaman oldu, ses çıkmadı senden Ya bir haber gönder *** Ya da gel Artık gel *** Her şeyden vazgeçtim, gururumdan bile Haykırdım binlerce belki duyarsın diye Uzun zaman oldu, ses çıkmadı senden Ya bir haber gönder Ya da gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel Gel, gel, gel, gel Ya da gel, gel, gel, gel, gel

Jeton Düştü Sana çok yalvarmıştım Neden hiç takmamıştın Ok yaydan çıktı artık Jetonu geç atmıştın *** Ne haber şimdi bak yine oldu Kim kaybetti kim buldu Saklasaydın samanı Bak gelmişti zamanı *** Geçti bor'un pazarı Sür eşeği Niğde'ye Sen hakkını kaybettin Git gidersen nereye jeton düştü geç düştü *** İş işten çoktan geçti Sen yerinde çok sayarsın *** Kalbim başkasını seçti Senin işin hep matrak Artık bu işleri bırak Şimdi sen git derdini Marko paşa'ya anlat *** Ne ettiysen sen ettin Sen kendini mahvettin Bu işler böyle olmaz Kendi düşen ağlamaz Geçti bor'un pazarı Sür eşeği Niğde'ye Sen hakkını kaybettin Git gidersen nereye *** Jeton düştü geç düştü İş işten çoktan geçti Sen yerinde çok sayarsın Kalbim başkasını seçti

Meleğim Saçları uzun sanki sülün Süzülür durur sanki gelin Öyle bir masum hali var ki Melek sanki gelin görün *** Saçları uzun sanki sülün Süzülür durur sanki gelin Öyle bir masum hali var ki Melek sanki gelin görün *** Hadi hadi meleğim, gel de göreyim O güzel yüzünü ben de seveyim Herkes seni melek sanıyor Hadi hadi meleğim, uç da göreyim *** Hadi hadi meleğim, gel de göreyim O güzel yüzünü ben de seveyim Herkes seni melek sanıyor Hadi hadi meleğim uç da göreyim *** Bir bakar nice canlar yakar Her gün oltaya birini takar Haline bakıp inanmayın O güzel maskeyi her gün takar *** Bir bakar nice canlar yakar Her gün oltaya birini takar Haline bakıp aldanmayın O güzel maskeyi her gün takar *** Hadi hadi meleğim, gel de göreyim O güzel yüzünü ben de seveyim Herkes seni melek sanıyor Hadi hadi meleğim, uç da göreyim *** Hadi hadi meleğim, gel de göreyim O güzel yüzünü ben de seveyim Herkes seni melek sanıyor Hadi hadi meleğim, uç da göreyim *** Hadi hadi meleğim, gel de göreyim O güzel yüzünü ben de seveyim Herkes seni melek sanıyor Hadi hadi meleğim, uç da göreyim *** Hadi hadi meleğim

Ne Gereği Vardı Hiç konuşma hiç yorulma bir hata yapma Düşünmeden dinlemeden kalbimi kırma Aldığınla yetinmeyip giden sensin Ağır sözler söyleyip de dilinle vurma *** Bir kalemde sildin bak hemen herşeyi Bir darbede yıktın bak bu sevgiyi Hiç yoktan sebepler üretme bana Bu gereksiz sözlerle üzme beni *** Ne gereği vardı bu sözlerin Ne lüzumu vardı terkedişin Ne gereği vardı bu sözlerin Ne lüzumu vardı terkedişin *** Hiç dokunma hiç yaklaşma yanlış konuşma Birazcık sevgin var bende onu da alma Gururumu alıp atan çiğneyen sensin Ağır sözler söyleyip de dilinle vurma *** Gitmek çözümse eğer git güle güle Varsa başka biri yalan söyleme Hiç yoktan sebepler üretme bana Bu gereksiz sözlerle üzme beni *** Ne gereği vardı bu sözlerin Ne lüzumu vardı terkedişin Ne gereği vardı bu sözlerin Ne lüzumu vardı terkedişin

Uçun Güvercinler Güller soldu, yaş kurudu Yaprak döktü bütün dallar Ağlayan göz gülmez oldu Gel gülüm, gel gözüm ağlar İçim yanar, of, yaram sızlar *** Güller soldu, yaş kurudu Yaprak döktü bütün dallar Ağlayan göz gülmez oldu Gel gülüm, gel içim yanar Gözüm ağlar, of, yaram sızlar *** Uçun güvercinler, uçun Uçun, yeter, ağlatmayın Es rüzgâr, es deli deli Yârin sesini getirin Can getirin, vay, gül getirin *** Niye bırakıp da gittin? Beni dertlere terk ettin Güvercinler gibi güzeldin Gel gülüm, yanıyorum Seviyorum, of, istiyorum *** Niye bırakıp da gittin? Beni dertlere terk ettin Bir güvercin gibi güzeldin Gel gülüm, çok seviyorum İstiyorum, of, yanıryorum *** Uçun güvercinler, uçun Uçun, beni ağlatmayın Es rüzgâr, es deli deli Yârin sesini getirin Can getirin, vay vay, gül getirin

Yeter Yeter artık hiç halim yok sabretmeye Hiç gücüm yok Hasretine dayanamam Yeter artık hiç gücüm yok sabretmeye Hiç halim yok Hasretine dayanamam Varlığın olmadan yapamam İnan ben sensiz olamam Senden başka sevemem Çünkü kalbimde yer yok Yeter yeter yeter yeter artık *** Kadere razı olmak olmaz Senden ayrı kalmak olmaz İçime sığmıyor yokluğun Savrulup dağılmak olmaz Ve seni düşünmekle böyle Yok olup bitmek olmaz Yeter yeter yeter yeter artık *** Benden uzaklardasın şimdi Sence sevdamız bitti Sanma ki unutuldun sen Ölünce biter bu sevgi