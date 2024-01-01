Burcu Güneş

-
Yar dediğin sarılır
Ayda yılda darılır
Ah benimki pek bi hoş
**
Elde kuzu gibi yar
Bende körolası yar
Üç sözün ikisi boş
**
Ak derim o kara der
İnsanı deli eder
Vay bana vaylar bana
Elde neşe gülücük
Huyu huyuma suyu suyuma
Uymuyor ama aşığım ona
**
Sar beni al yanına
Dolan boynuma götür sonuna
-
Biz seversek böyle candan severiz,
acıya kedere boyun eğmeyiz!
biz seversek işte böyle candan severiz,
acıya kedere boyun eğmeyiz!
***
sevda yar ışığının lideri biziz,
en büyük aşkımız başka büyük yok!
sor sor sor güzelim ona buna sor,
en büyük aşkımız başka büyük yok!
***
sevda yar ışığının lideri biziz,
en büyük aşkımız başka büyük yok!
sor sor sor güzelim ona buna sor,
en büyük aşkımız başka büyük yok![yok yok]
***
aşkı yaşayalım gel doya doya,
sevip sevilelim senle güle oynaya!
aşkı yaşayalım gel doya doya,
sevip sevilelim senle güle oynaya!
***
hangi aşk büyükmüş çıksın ortaya!
en büyük aşkımız başka büyük yok!
sor sor sor güzelim ona buna sor,
en büyük aşkımız başka büyük yok!
***
sevda yar ışığının lideri biziz,
en büyük aşkımız başka büyük yok!
sevda yar ışığının lideri biziz,
en büyük aşkımız başka büyük yok!
-
İşte yine ağlıyorum
Sen bırakıp gidiyorsun
Gelen vurdu giden vurdu
Bu darbe de senden olsun
***
Kızıyorum ben kendime
Çare olmaz bu derdime
Razıyım ben kaderime
Bu darbe de senden olsun
Razıyım ben kaderime
Bu darbe de senden olsun
***
Seni neden çok sevdim ki
Dünyaya neden geldim ki
O kadar çile çektim ki
Bu darbe de senden olsun
***
Sevda ömrüm bitti benim
Bu darbe de senden olsun..
-
Bayram sabahında çocuklar gibi
Giyinip kuşanıp bekleyeceksin
Bütün duvarlarda adın yazacak
Bütün sokakları süsleyeceksin
Bütün duvarlarda adın yazacak
Bütün sokakları süsleyeceksin
***
Eski sevdamızdan başın dönecek
Görür görmez beni ağlayacaksın
Bir anda unutup acılarını
Koşup saçlarımı okşayacaksın
***
Bir sabah karşında göreceksin beni
Yüreğinde o an anılar canlanacak
***
Gidişim suskun olmuştu
Gidişim yorgun olmuştu
Dönüşüm muhteşem olacak
Dönüşüm muhteşem olacak
***
Elimde çok sevdiğin kırmızı güller
Hasret dolu kalbim hâlâ sımsıcak
Gözlerimde umut yüklü trenler
Cebimden solmuş bir resmin çıkacak
Gözlerimde umut yüklü trenler
Cebimden solmuş bir resmin çıkacak
***
Eski sevdamızdan başın dönecek
Görür görmez beni ağlayacaksın
Bir anda unutup acılarını
Koşup saçlarımı okşayacaksın
***
Bir sabah karşında göreceksin beni
Yüreğinde o an anılar canlanacak
***
Gidişim suskun olmuştu
Gidişim yorgun olmuştu
Dönüşüm muhteşem olacak
Dönüşüm muhteşem olacak
-
Seni anlattım şarkılarda
Seni yaşadım ama sensiz
Bir hüzün çöktü akşamlara
Gidişin gibi her yer sessiz
***
Her şeyden vazgeçtim, gururumdan bile
Haykırdım binlerce belki duyarsın diye
Uzun zaman oldu, ses çıkmadı senden
Ya bir haber gönder
***
Ya da gel
Artık gel
***
Seni aradım gecelerde
Seni yarattım hayalimde
Kimseler bana çare değil
Benim çarem yalnız sen
***
Her şeyden vazgeçtim, gururumdan bile
Haykırdım binlerce belki duyarsın diye
Uzun zaman oldu, ses çıkmadı senden
Ya bir haber gönder
***
Ya da gel
Artık gel
***
Her şeyden vazgeçtim, gururumdan bile
Haykırdım binlerce belki duyarsın diye
Uzun zaman oldu, ses çıkmadı senden
Ya bir haber gönder
Ya da gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel
Gel, gel, gel, gel
Ya da gel, gel, gel, gel, gel
-
Sana çok yalvarmıştım
Neden hiç takmamıştın
Ok yaydan çıktı artık
Jetonu geç atmıştın
***
Ne haber şimdi bak yine oldu
Kim kaybetti kim buldu
Saklasaydın samanı
Bak gelmişti zamanı
***
Geçti bor'un pazarı
Sür eşeği Niğde'ye
Sen hakkını kaybettin
Git gidersen nereye
jeton düştü geç düştü
***
İş işten çoktan geçti
Sen yerinde çok sayarsın
***
Kalbim başkasını seçti
Senin işin hep matrak
Artık bu işleri bırak
Şimdi sen git derdini
Marko paşa'ya anlat
***
Ne ettiysen sen ettin
Sen kendini mahvettin
Bu işler böyle olmaz
Kendi düşen ağlamaz
Geçti bor'un pazarı
Sür eşeği Niğde'ye
Sen hakkını kaybettin
Git gidersen nereye
***
Jeton düştü geç düştü
İş işten çoktan geçti
Sen yerinde çok sayarsın
Kalbim başkasını seçti
-
Saçları uzun sanki sülün
Süzülür durur sanki gelin
Öyle bir masum hali var ki
Melek sanki gelin görün
***
Saçları uzun sanki sülün
Süzülür durur sanki gelin
Öyle bir masum hali var ki
Melek sanki gelin görün
***
Hadi hadi meleğim, gel de göreyim
O güzel yüzünü ben de seveyim
Herkes seni melek sanıyor
Hadi hadi meleğim, uç da göreyim
***
Hadi hadi meleğim, gel de göreyim
O güzel yüzünü ben de seveyim
Herkes seni melek sanıyor
Hadi hadi meleğim uç da göreyim
***
Bir bakar nice canlar yakar
Her gün oltaya birini takar
Haline bakıp inanmayın
O güzel maskeyi her gün takar
***
Bir bakar nice canlar yakar
Her gün oltaya birini takar
Haline bakıp aldanmayın
O güzel maskeyi her gün takar
***
Hadi hadi meleğim, gel de göreyim
O güzel yüzünü ben de seveyim
Herkes seni melek sanıyor
Hadi hadi meleğim, uç da göreyim
***
Hadi hadi meleğim, gel de göreyim
O güzel yüzünü ben de seveyim
Herkes seni melek sanıyor
Hadi hadi meleğim, uç da göreyim
***
Hadi hadi meleğim, gel de göreyim
O güzel yüzünü ben de seveyim
Herkes seni melek sanıyor
Hadi hadi meleğim, uç da göreyim
***
Hadi hadi meleğim
-
Hiç konuşma hiç yorulma bir hata yapma
Düşünmeden dinlemeden kalbimi kırma
Aldığınla yetinmeyip giden sensin
Ağır sözler söyleyip de dilinle vurma
***
Bir kalemde sildin bak hemen herşeyi
Bir darbede yıktın bak bu sevgiyi
Hiç yoktan sebepler üretme bana
Bu gereksiz sözlerle üzme beni
***
Ne gereği vardı bu sözlerin
Ne lüzumu vardı terkedişin
Ne gereği vardı bu sözlerin
Ne lüzumu vardı terkedişin
***
Hiç dokunma hiç yaklaşma yanlış konuşma
Birazcık sevgin var bende onu da alma
Gururumu alıp atan çiğneyen sensin
Ağır sözler söyleyip de dilinle vurma
***
Gitmek çözümse eğer git güle güle
Varsa başka biri yalan söyleme
Hiç yoktan sebepler üretme bana
Bu gereksiz sözlerle üzme beni
***
Ne gereği vardı bu sözlerin
Ne lüzumu vardı terkedişin
Ne gereği vardı bu sözlerin
Ne lüzumu vardı terkedişin
-
Güller soldu, yaş kurudu
Yaprak döktü bütün dallar
Ağlayan göz gülmez oldu
Gel gülüm, gel gözüm ağlar
İçim yanar, of, yaram sızlar
***
Güller soldu, yaş kurudu
Yaprak döktü bütün dallar
Ağlayan göz gülmez oldu
Gel gülüm, gel içim yanar
Gözüm ağlar, of, yaram sızlar
***
Uçun güvercinler, uçun
Uçun, yeter, ağlatmayın
Es rüzgâr, es deli deli
Yârin sesini getirin
Can getirin, vay, gül getirin
***
Niye bırakıp da gittin?
Beni dertlere terk ettin
Güvercinler gibi güzeldin
Gel gülüm, yanıyorum
Seviyorum, of, istiyorum
***
Niye bırakıp da gittin?
Beni dertlere terk ettin
Bir güvercin gibi güzeldin
Gel gülüm, çok seviyorum
İstiyorum, of, yanıryorum
***
Uçun güvercinler, uçun
Uçun, beni ağlatmayın
Es rüzgâr, es deli deli
Yârin sesini getirin
Can getirin, vay vay, gül getirin
-
Yeter artık hiç halim yok sabretmeye
Hiç gücüm yok
Hasretine dayanamam
Yeter artık hiç gücüm yok sabretmeye
Hiç halim yok
Hasretine dayanamam
Varlığın olmadan yapamam
İnan ben sensiz olamam
Senden başka sevemem
Çünkü kalbimde yer yok
Yeter yeter yeter yeter artık
***
Kadere razı olmak olmaz
Senden ayrı kalmak olmaz
İçime sığmıyor yokluğun
Savrulup dağılmak olmaz
Ve seni düşünmekle böyle
Yok olup bitmek olmaz
Yeter yeter yeter yeter artık
***
Benden uzaklardasın şimdi
Sence sevdamız bitti
Sanma ki unutuldun sen
Ölünce biter bu sevgi
-
Bahçeme sonbaharda dökülen yapraklar şahit
çiçeğe dökülen yağmur taneleri gibi
Lekesiz hala aşkım
Tanrının adadığı insansın bana
Sana rüyalarımdan bile sakladığım aşk-ı dünyama
İhanet ihanet haa
***
İnan bedenim bitti tükendi aşkım ama aşkım asla
Adaklar adadım dilekler yazdım sana
Tanrının lütfettiği sevgisin bana
Ben dert ortağın can yoldaşın sana tapan ben
***
İhanet ihanet haa
İnan bedenim bitti tükendi
Aşkım ama aşkım asla
Çareler aradım çaresi yok bu sevdanın
Gönülden bağlandım dönüşü yok bu yolun
Ben dert ortağın can yoldaşın sana tapan ben
İhanet ihanet haa
İnan bedenim bitti tükendi
Aşkım ama aşkım asla