Burcu Güneş

Yaşadık Bitmedi Söylesene ne yaptılar sana Uzaktasın, yabancısın bana Konuşsana ne oldu sevgilim Korkma sana kızacak değilim ** Hiç olmazsa bana Sıradan bir veda edip gitme Ne olursun böyle Benden kaçar gibi hemen gitme ** Yaşadık yetmedi Yaşadık bitmedi Nedir bu ayrılık Neden bu ayrılık ** Yaşadık yetmedi Yaşadık bitmedi Yalan olsa keşke Yalan bu ayrılık

Karaağaç Yâr gidiyor musun? Gitme; içimde bir korku var Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar *** Gel biraz; kokunu bırak Baharımı al; soğuktur oralar Ağlıyor musun? Ağlama, hayırlar uğurlar *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Yâr gidiyor musun? Gitme; içimde bir korku var Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar *** Gel biraz; kokunu bırak Baharımı al; soğuktur oralar Ağlıyor musun? Ağlama, hayırlar uğurlar *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim

Yas Hatıralar baş ucumda nöbet tutar gece gündüz Bekler beni Düşlerim var benim hayallerim var Fikrim derya deniz fikrim geri getirir seni *** Ne eserim ne yağarım dururum mateme dilsiz dağ gibi Dualarım var dualarım var yazarım söylerim Yana yana ismini *** Yarıda kaldı şarkılar aman Bu yaraya deva değil zaman Ateş düştüğü yeri yakar Bu düzeni bozuk dünya yalan *** Ötme bülbül ötme can ayazda kışta Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta