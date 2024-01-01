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7/24 Dinle Levent Yüksel'in 2.Cd'si

Levent Yüksel'in 2.Cd'si Şarkı Sözleri

Burcu Güneş Levent Yüksel'in 2.Cd'si şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burcu Güneş Levent Yüksel'in 2.Cd'si şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Levent Yüksel'in 2.Cd'si sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burcu Güneş

Burcu Güneş

Levent Yüksel'in 2.Cd'si

  • Yaşadık Bitmedi

  • Karaağaç

  • Yas

  • Zalim

  • Abanoz'daki Emine

  • Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim

  • Çekirdek Hatun

  • Hayat Zaten Zor

  • Haydar

  • Şıngırdak Yarim

  • Tuzum Kuru

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