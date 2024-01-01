Burcu Güneş

Yasaklı Kitaplar Gibi Aslında Seni Sildim Unuttum Sanıyordum Ta ki O Gün Tekrar Görene Dek Aslında Bende Seni Bıraktım Sanıyordum Ta ki O Gün Sesini Duyana Dek ** Meğer Göz Görmemiş Gönül Katlanmış Bunca Zaman Meğer Avazı Çıktığı Kadar Susmuş Yürek Her An Sen Bitti Dedin Ama Ben Yine Sakladım Bizi Yasaklı Kitaplar Gibi Satır Satır Kokladım Seni ** Sen Olmaz Dedin Ama Ben Unutmadım Bizi Sevdalı Çiçekler Gibi Tutundum Dallarına

Aşk Gribi Aşk gribi oldu yenik sana hücrelerim Teslim oldu bak Yelken açtı kalp Esti meltemim *** Korkuları bir kağıda çizip uçurtma yapalım Bertaraf edip rüzgarı aşalım *** Aa deli dünya deli bu dünya Aynı yönde döner durur ama Beni sana iter seni bana çeker Orta yol bulur sonunda *** Bu deli dünya tapusu aşkta Binde bir gelir bulur ya Bana seni boyar sana beni yazar Ezberi bozar *** Yaz gibi sıcağım oldun Adımı sanımı unuttun Aşkta kitabına uygun Bir tek sen sen varsın *** Yaz gibi sıcağım oldun İşimi gücümü unuttun Aşkta kitabına uygun Büyük harfle sen varsın

Bir Sevgi İstiyorum Yılları durduracak Güneşi doğduracak Dünyamı dolduracak Bir sevgi istiyorum *** Yılları durduracak Güneşi doğduracak Dünyamı dolduracak Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Halimi anlayacak Derdime katlanacak Benimle ağlayacak Sevgili istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Halimi anlayacak Derdime katlanacak Benimle ağlayacak Sevgili istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Sevgili istiyorum

Gül Kokusu Sen sevmeye yeltenmemişsin çocuk Belki de kendine güvenmemişsin Gönlün kurak yaşlarla büyümemişsin çocuk Nefes almak yeter sanma Yaşamayı öğrenmemişsin *** Denedim denedim diyorsun anlamıyorsun Her sevginin sonu acı çekmek mi sanıyorsun *** Sevenler gerçekten gider mi? Gitmekle sevgi biter mi? Gönül gül gibidir Dikenler gönül deler mi? *** Gül kokusu kalır sana dokunanın elinde Sanma ki kalp yaşar yalanların himayesinde Zulümler diken olur hercai hevesinde Unutma dikenin güzelliği Yalnız gül sayesinde *** Gül kokusu kalır sana dokunanın elinde Sanma ki kalp yaşar yalanların himayesinde Zulümler diken olur hercai hevesinde Unutma dikenin güzelliği Yalnız gül sayesinde

Geçer Hep aynı hikaye Gönlüm düşünce aşka Her ayrılık aynı Yalnız kişiler başka *** Hep aynı yalnızlık Aynı tanıdık telaş Hep aynı her şey aynı Sanki birbirine eş *** Geçer geçer daha öncekiler gibi buda geçer Neler neler geçmedi ki Yine düşer deli divane gönlüm aşka aşka aşka vurgunum ben *** Hep aynı heyecan Aynı çocuksu hayat Ben böyle biraz deli Sende bir an öyle kal Nasıl olsa *** Geçer daha öncekiler gibi buda geçer Neler neler geçmedi ki Yine düşer deli divane gönlüm aşka aşka aşka vurgunum ben

Hasret Kaldım Ağlayacaksan al gözlerimi Seninmiş gibi dök yaşını Kâbuslarını ver, al düşlerimi Mışıl, mışıl kapa gözlerini ** Günahlarını gönder bana Ben çekerim senin cehennemini Günahlarını gönder bana Ben çekerim senin cehennemini ** Öyle kanadım ki ben sana Akacak bir ben kalmadı Öyle derindim ki ben sana Atacak bir kulacım kalmadı ** Öyle uzaktım ki ben sana Avazı çıktığı kadar hasret kaldım Öyle uzaktım ki ben sana Avazı çıktığı kadar hasret kaldım ** Ağlayacaksan al gözlerimi Seninmiş gibi dök yaşını Kâbuslarını ver, al düşlerimi Mışıl mışıl kapa gözlerini ** Günahlarını gönder bana Ben çekerim senin cehennemini Günahlarını gönder bana Ben çekerim senin cehennemini ** Öyle kanadım ki ben sana Akacak bir ben kalmadı Öyle derindim ki ben sana Atacak bir kulacım kalmadı ** Öyle uzaktım ki ben sana Avazı çıktığı kadar hasret kaldım Öyle uzaktım ki ben sana Avazı çıktığı kadar hasret kaldım

Sen Kaybı Aşkları döküldü kalbimin senden sonra Saçları uçuştu yüreğimin Aklımı gören olmadı bir daha *** Bazı aşklar ölümsüzdür bazıları doğuştan fani Bazı aşklar günahsızdır bazıları doğuştan cani Bazı aşklar hükümsüzdür kaybolan sen ve ben gibi *** O kadar kanıyorum kanıyorum Yine de yaranamıyorum sana Sen kaybından ölüyorum ölüyorum *** O kadar bakıyorum bakıyorum Yine de görünemiyorum sana Sen kaybından anlasana

Bir Lokma Sevda Ft Eflatun Sen geleceksin diye kimseyi almadım hayatıma Gerçeği sorarsan alamadım aslında Sen düşeceksin diye olur olmaz uykularıma Unuttum gündüzü yaşadım hep rüyalarda ** Senin bir sesin çığlıktır bana Bir nefesin olur fırtına Bir anlık gülüşün sonsuzluktur bana Sesin hala kulağımda ** Sen yokken yanımda denedim ah defalarca Aklımdan geçmedi inan başka sevda Sen yokken yanımda denedim ah defalarca Kalbimden geçmedi inan bir lokma sevda

Unutma Beni Çiçekleri İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor yine bugün Aynı artık zaten gözyaşı ya da tebessüm Ne fark ederler de bir yerlerde aklım şimdi Hiç önemi kalmadı üzen, kalan, giden kimdi ** Senden çoktan umudu kestim ama Ellerimde hâlâ unutmabeni çiçekleri, ah Canım bedenimden sökülürcesine Yüzüm yerlere dökülürcesine ** Son bir bakış için ölürcesine Nasıl özlüyorum seni Duyduğum her şarkı dokunurcasına Acım gülüşümden okunurcasına ** Her gün biraz daha yok olurcasına Nasıl özlüyorum seni İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor yine bugün Aynı artık zaten gözyaşı ya da tebessüm ** Ne fark ederler de bir yerlerde aklım şimdi Hiç önemi kalmadı üzen, kalan, giden kimdi Senden çoktan umudu kestim ama Ellerimde hâlâ unutmabeni çiçekleri, ah ** Canım bedenimden sökülürcesine Yüzüm yerlere dökülürcesine Son bir bakış için ölürcesine Nasıl özlüyorum seni ** Duyduğum her şarkı dokunurcasına Acım gülüşümden okunurcasına Her gün biraz daha yok olurcasına Nasıl özlüyorum seni Nasıl özlüyorum seni