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7/24 Dinle Aşk Yarası

Aşk Yarası Şarkı Sözleri

Burcu Güneş Aşk Yarası şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burcu Güneş Aşk Yarası şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Yarası sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burcu Güneş

Burcu Güneş

Aşk Yarası

  • Yollar

  • Alimallah

  • Sen de Vur

  • Aşk Yarası

  • Hep Seni Sevdim

  • Sonbahar Akşamı

  • Yaşadık Bitmedi

  • Bana Evet de

  • Hayallerde Gezginim

  • Uslu Dur

  • Gönlün Var mı

  • Amaney

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