Burcu Güneş

Hep aynı hikaye Gönlüm düşünce aşka Her ayrılık aynı Yalnız kişiler başka *** Hep aynı yalnızlık Aynı tanıdık telaş Hep aynı her şey aynı Sanki birbirine eş *** Geçer geçer daha öncekiler gibi buda geçer Neler neler geçmedi ki Yine düşer deli divane gönlüm aşka aşka aşka vurgunum ben *** Hep aynı heyecan Aynı çocuksu hayat Ben böyle biraz deli Sende bir an öyle kal Nasıl olsa *** Geçer daha öncekiler gibi buda geçer Neler neler geçmedi ki Yine düşer deli divane gönlüm aşka aşka aşka vurgunum ben

İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor yine bugün Aynı artık zaten gözyaşı ya da tebessüm Ne fark ederler de bir yerlerde aklım şimdi Hiç önemi kalmadı üzen, kalan, giden kimdi ** Senden çoktan umudu kestim ama Ellerimde hâlâ unutmabeni çiçekleri, ah Canım bedenimden sökülürcesine Yüzüm yerlere dökülürcesine ** Son bir bakış için ölürcesine Nasıl özlüyorum seni Duyduğum her şarkı dokunurcasına Acım gülüşümden okunurcasına ** Her gün biraz daha yok olurcasına Nasıl özlüyorum seni İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor yine bugün Aynı artık zaten gözyaşı ya da tebessüm ** Ne fark ederler de bir yerlerde aklım şimdi Hiç önemi kalmadı üzen, kalan, giden kimdi Senden çoktan umudu kestim ama Ellerimde hâlâ unutmabeni çiçekleri, ah ** Canım bedenimden sökülürcesine Yüzüm yerlere dökülürcesine Son bir bakış için ölürcesine Nasıl özlüyorum seni ** Duyduğum her şarkı dokunurcasına Acım gülüşümden okunurcasına Her gün biraz daha yok olurcasına Nasıl özlüyorum seni Nasıl özlüyorum seni