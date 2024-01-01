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7/24 Dinle Seksenler Dizi Müzikleri

Seksenler Dizi Müzikleri Şarkı Sözleri

Burcu Güven Seksenler Dizi Müzikleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burcu Güven Seksenler Dizi Müzikleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seksenler Dizi Müzikleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burcu Güven

Burcu Güven

Seksenler Dizi Müzikleri

  • Istanbul Sabahları

  • Boşu Boşuna

  • Çaresizim

  • Geçmişin Kanatları

  • Yeter Ki

  • Sunam

  • Arkadaş

  • Unutma Beni

  • Çocuk Gözler

  • Şu Dereler Şu Düzler

  • Sen Aslı'dan da Güzelsin

  • Tövbe

  • Sıcak Sımsıcaksın

  • Dönemezsin Sen

  • Eski Sevgili

  • Olmaz Olsun

  • Alışmak Sevmekten Zor

  • Okul Yolu

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