Burcu Güven

Istanbul Sabahları Bu sabah İstanbul çok sisliydi Hava kirliydi trafik berbat İnsanlar niye mutsuzdu Suratlar asık sinirler sakat ** Vapurlar kalkıyor bir bir Koşuyor herkes yetişen rahat Dalgalar çıldırmış yine Deniz huzursuz o bile tuhaf ** Sende mi hep böylesin İstanbul sabahlarında Ben yokken yanında ah Sende mi mutsuzsun sabahlarında ** Ben niye çok mutluyum İstanbul sabahlarında Sen yoksun yanımda Ah yine de aklımdasın nasıl olsa ** Bu sabah İstanbul çok sessizdi Bir adam gördüm Elinde bileti vapurda O kadın siyah giymiş yeri hep belli ** Ben sensiz İstanbul senli Kıskandığın Şehri ararsın belki Uykusuz bakan gözlerin İstanbul gibi yorgun, ümitli

Geçmişin Kanatları Laylara Laylara Laylara Lay Lay Laylara Laylara Laylara Lay Lay Geldik gidiyoruz karmakarışık yollarda Hüzünden mutluluktan dem alarak ** Yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya Tutunmuşuz geçmişin kanatlarına Özlemişiz ne var ne yoksa hep bir devri ** Güç almışız dünden Bugün yürürken yollarda Aslında hepimiz bir gün geçmişiz Laylara Laylara Laylara Lay Lay Laylara Laylara Laylara Lay Lay

Yeter Ki La-la-la-la-la-la-la ** Olsun olmasın yanımda ne fark eder Sevsin gerisi vız gelir Her gün yeniden başlamak yok mu ya Bu bana ayrılıkdan da zor gelir Her gün yeniden başlamak yok mu ya ** Bu bana ayrılıkdan da zor gelir Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin Yeter ki kötü sözle incitmesin Yeter ki sözleri bekletmesin ** Razıyım razıyım ben uzaktan sevsin Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin Yeter ki kötü sözle incitmesin Yeter ki sözleri bekletmesin Razıyım razıyım ben uzaktan sevsin ** La-la-la-la-la-la-la ** Gelsin gelmesin yanıma ne fark eder Sevsin gerisi vız gelir Her gün boşuna beklemek yok mu ya Bu bana ayrılıktan da zor gelir ** Her gün boşuna beklemek yok mu ya Bu bana ayrılıktan da zor gelir Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin Yeter ki kötü sözle incitmesin ** Yeter ki sözleri bekletmesin Razıyım razıyım ben uzaktan sevsin Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin Yeter ki kötü sözle incitmesin ** Yeter ki sözleri bekletmesin Razıyım razıyım ben uzaktan sevsin

Çocuk Gözler Sessiz durur önümde resmin Bakar bana gözlerin Işık arar gecede resmin Umut verir gözlerin *** O bakışın senin Bayramlık gözlerinin Çocuk gibi bakan Güneş gibi yakan Hep içimde saklasam *** O bakışın senin Bayramlık gözlerinin Çocuk gibi bakan Güneş gibi yakan Hep içimde saklasam *** İşte resmin önümde sessiz sessiz Resmin duruyor Renksiz geçen geceye Sensiz resmin renkler veriyor *** O bakışın senin Bayramlık gözlerinin Çocuk gibi bakan Güneş gibi yakan Hep içimde saklasam *** O bakışın senin Bayramlık gözlerinin Çocuk gibi bakan Güneş gibi yakan Hep içimde saklasam

Şu Dereler Şu Düzler Şu dereler şu düzler amman amman amman Kem küm dökülen sözler Bom bili bili bili bom bom *** Gine mi sürmelendi amman amman amman Ocak söndüren gözler Bom bili bili bili bom bom *** Sivas'tan aldım bakır amman amman amman Yosmam gözlerin çakır Bom bili bili bili bom bom ** O çakır gözlerine amman amman amman Kurban olsun bu fakir Bom bili bili bili bom bom ** Şu derenin bükleri amman amman amman Ötüşür keklikleri Bom bili bili bili bom bom ** Hiç aklımdan çıkmıyor amman amman amman Yarimin dedikleri Bom bili bili bili bom bom **