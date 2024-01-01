Seksenler Dizi Müzikleri Şarkı Sözleri
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Burcu Güven
Seksenler Dizi Müzikleri
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La-la-la-la-la-la-la
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Olsun olmasın yanımda ne fark eder
Sevsin gerisi vız gelir
Her gün yeniden başlamak yok mu ya
Bu bana ayrılıkdan da zor gelir
Her gün yeniden başlamak yok mu ya
**
Bu bana ayrılıkdan da zor gelir
Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin
Yeter ki kötü sözle incitmesin
Yeter ki sözleri bekletmesin
**
Razıyım razıyım ben uzaktan sevsin
Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin
Yeter ki kötü sözle incitmesin
Yeter ki sözleri bekletmesin
Razıyım razıyım ben uzaktan sevsin
**
La-la-la-la-la-la-la
**
Gelsin gelmesin yanıma ne fark eder
Sevsin gerisi vız gelir
Her gün boşuna beklemek yok mu ya
Bu bana ayrılıktan da zor gelir
**
Her gün boşuna beklemek yok mu ya
Bu bana ayrılıktan da zor gelir
Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin
Yeter ki kötü sözle incitmesin
**
Yeter ki sözleri bekletmesin
Razıyım razıyım ben uzaktan sevsin
Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin
Yeter ki kötü sözle incitmesin
**
Yeter ki sözleri bekletmesin
Razıyım razıyım ben uzaktan sevsin
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Laylara Laylara Laylara Lay Lay
Laylara Laylara Laylara Lay Lay
Geldik gidiyoruz karmakarışık yollarda
Hüzünden mutluluktan dem alarak
**
Yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda
Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya
Tutunmuşuz geçmişin kanatlarına
Özlemişiz ne var ne yoksa hep bir devri
**
Güç almışız dünden
Bugün yürürken yollarda
Aslında hepimiz bir gün geçmişiz
Laylara Laylara Laylara Lay Lay
Laylara Laylara Laylara Lay Lay
-
Bu sabah İstanbul çok sisliydi
Hava kirliydi trafik berbat
İnsanlar niye mutsuzdu
Suratlar asık sinirler sakat
**
Vapurlar kalkıyor bir bir
Koşuyor herkes yetişen rahat
Dalgalar çıldırmış yine
Deniz huzursuz o bile tuhaf
**
Sende mi hep böylesin
İstanbul sabahlarında
Ben yokken yanında ah
Sende mi mutsuzsun sabahlarında
**
Ben niye çok mutluyum
İstanbul sabahlarında
Sen yoksun yanımda
Ah yine de aklımdasın nasıl olsa
**
Bu sabah İstanbul çok sessizdi
Bir adam gördüm
Elinde bileti vapurda
O kadın siyah giymiş yeri hep belli
**
Ben sensiz İstanbul senli
Kıskandığın Şehri ararsın belki
Uykusuz bakan gözlerin
İstanbul gibi yorgun, ümitli
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Sessiz durur önümde resmin
Bakar bana gözlerin
Işık arar gecede resmin
Umut verir gözlerin
***
O bakışın senin
Bayramlık gözlerinin
Çocuk gibi bakan
Güneş gibi yakan
Hep içimde saklasam
***
O bakışın senin
Bayramlık gözlerinin
Çocuk gibi bakan
Güneş gibi yakan
Hep içimde saklasam
***
İşte resmin önümde sessiz sessiz
Resmin duruyor
Renksiz geçen geceye
Sensiz resmin renkler veriyor
***
O bakışın senin
Bayramlık gözlerinin
Çocuk gibi bakan
Güneş gibi yakan
Hep içimde saklasam
***
O bakışın senin
Bayramlık gözlerinin
Çocuk gibi bakan
Güneş gibi yakan
Hep içimde saklasam
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Şu dereler şu düzler amman amman amman
Kem küm dökülen sözler
Bom bili bili bili bom bom
***
Gine mi sürmelendi amman amman amman
Ocak söndüren gözler
Bom bili bili bili bom bom
***
Sivas'tan aldım bakır amman amman amman
Yosmam gözlerin çakır
Bom bili bili bili bom bom
**
O çakır gözlerine amman amman amman
Kurban olsun bu fakir
Bom bili bili bili bom bom
**
Şu derenin bükleri amman amman amman
Ötüşür keklikleri
Bom bili bili bili bom bom
**
Hiç aklımdan çıkmıyor amman amman amman
Yarimin dedikleri
Bom bili bili bili bom bom
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Neredesin sen, kiminlesin sen?
Beni böyle bırakıpta gidemezsin sen.
Uydun eller sözüne, beni sensiz bıraktın
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Boş sözlere aldanıp, gitmezsin sandım.
Kimbilir ki nerdesin hangi yaban eldesin
Seni nasıl, seni nasıl özledim.
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Neredesin sen of kiminlesin sen?
Gelemezsin, dönemezsin sen
Kabahatın çoğu sende dönemezsin sen.
Uydun eller sözüne, beni sensiz bıraktın
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Boş sözlere aldanıp, gitmezsin sandım.
Kimbilir ki nerdesin hangi yaban eldesin
Seni nasıl, seni nasıl özledim.
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Neredesin sen of kiminlesin sen?
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