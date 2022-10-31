Burcu Karadağ, 1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlkokuldan sonra, 11 yaşındayken, babasının yurt dışından getirdiği org sayesinde ailesi müzik yeteneğini keşfetmiştir. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı sınavlarına girdiğinde jüri üyeleri, onda gördükleri yeteneğin üzerine, onu ney sınıfına yönlendirmiştir. Çok değerli müzisyenlerden ders alma şansına sahip olan Karadağ; Salih Bilgin ve Niyazi Sayın'dan ney, Erol Sayan ve Doğan Dikmen'den Türk musikisi, solfej ve nazariyat, Ali Eral'dan Batı musikisi dersleri almıştır. 1999'da TRT İstanbul Radyosu'na ney sanatçısı olarak kabul edilmiştir. 2001 yılında, Klasik Türk Musikisi repertuvarının seçkin eserlerinden oluşan solo bir albüm hazırladı. 2005-2007 yılları arasında Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğu’nda görev almıştır. 2011, 2013 yılları ve 2018, 2019 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde Cennet Kültür Merkezi'nde birçok sanatçıyı ağırlayıp beraber müzik yaptıkları bir söyleşi programının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2014 yılında Boston'da bulunan Berklee Müzik Koleji'nde ney Workshop yapmıştır. Burcu Karadağ, çeşitli orkestralar ve müzik topluluklarıyla yaptığı sahne çalışmalarının yanı sıra, kendi grubu olan 'Burcu Karadağ Ensemble' ile konserler de vermektedir. Bunların yanı sıra, Karadağ’ın 'Mezopotamya Quartet', 'Burcu Karadağ & Serdar Akyıldız - Bi Men Maro / Bensiz Gitme' ve Şems-i Tebrizi'nin eserlerinden ve öğretilerinden esinlenerek oluşturduğu 'Burcu Karadağ - 40 Kural' projeleri de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Burcu Karadağ 2019 yılında, Anadolu ezgileri ve caz müziğini bir arada harmanladığı Ney in Ethno Jazz isimli ikinci albümünü piyasaya sürmüştür.