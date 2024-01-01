Ardıçtandır Kuyuları Şarkı Sözleri
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Burdur Türküleri
Ardıçtandır Kuyuları
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Ardıçtandır kuyuların kovası
Suya goyvermiyor da kızın gavur anası
Suya goyvermiyor da kızın gavur anası
Ne ettim de, aldandım aman
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Allahından bulası
Dolandım dağları, kar bulamadım
Kendime münasip yar bulamadım
Uzun olur kuyuların zinciri
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Gıymatl'olur aşalının amman da inciri
Gıymatl'olur aşalının amman da inciri
Salıverin amanın aman
Oğlanların gencini
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Dolandım dağları, kar parça parça
Aşalım geliyor da el çırpa çırpa
Dolandım dağları, kar bulamadım
Kendime münasip yar bulamadım