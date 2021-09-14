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7/24 Dinle Burdur Türküleri

Burdur Türküleri

Yöresel Türküler

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01

Şu Dirmilin Çalgısı

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Tahtalıda Kalbur Var

03

Suya Gider Al Yazmalı

04

Sipsi Bedendedir

05

Sipsi Açış

... KAPAT
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Burdur Türküleri

Burdur Türküleri

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