erenler serenler yüksek de serenler of Ben gidiyorum mamur olsun (aman) viranlar ey Ahret hakkın helal eyle de yarenler of ** Aman Allah nedir bunun aman çaresi ey Yaktı beni kaşlarının karesi aman karesi ey ** Şu Burdur'dan gece geçtim de görmedim of On yerimden hançer yedim aman ölmedim ey Baş çeşmeden sular içtim de kanmadım of ** Aman Allah nedir bunun aman çaresi ey Yaktı beni kaşlarının karesi aman karesi ey