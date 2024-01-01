Burhan Topal

Benim Kitabımda Ekmeğime haram katık sürmedim İnsanları küçümseyip gülmedim Ekmeğime haram katık sürmedim İnsanları küçümseyip gülmedim ** Aslın hiçbir zaman inkar etmedim Aslın inkar edenlere düşmanım Aslın hiçbir zaman inkar etmedim Aslın inkar edenlere düşmanım ** Benim kitabımda insan satılmaz Benim kitabımda yanlış yapılmaz Benim kitabımda dost aldatılmaz Dosta yanlış yapanlara düşmanım ** Benim kitabımda insan satılmaz Benim kitabımda yanlış yapılmaz Benim kitabımda dost aldatılmaz Dosta yanlış yapanlara düşmanım ** Dost var ki uğrunda dağlar aşılır Dost var ki uğrunda yollar aşılır Dost var ki bir lokma ekmeği senle paylaşır Seni böyle dar gününde bağrına basar ** Ben buna dost derim Dost dedin mi Allahı'na kadar sevmeli Hele böyle güzel dostlara can kurban be dost Güzel dost irin dost ya dost dost ** Garibin ekmeği elden alınmaz Düşen insana kalleşçe vurulmaz Garibin ekmeği elden alınmaz Düşen insana kalleşçe vurulmaz ** Dost dediğin yarı yolda bırakmaz Yarı yolda bırakana düşmanım Dost dediğin yarı yolda bırakmaz Yarı yolda bırakana düşmanım ** Benim kitabımda insan satılmaz Benim kitabımda yanlış yapılmaz Benim kitabımda dost aldatılmaz Dosta yanlış yapanlara düşmanım ** Benim kitabımda insan satılmaz Benim kitabımda yanlış yapılmaz Benim kitabımda dost aldatılmaz Dosta yanlış yapanlara düşmanım

Oğul Oğul boyun incedendir Saçın teli sırmadandır Asker oldun çok zamandır Haber gelmez nicedendir Oğul oğul ömrüm oğul ** Oğul oğul cansın oğul Tezgel güller açsın oğul Sen dön baban ölsün oğul Oğul oğul ömrüm oğul ** Oğul dağlar yücedendir Sırrı kara gecedendir Kıyma ona zalım felek Yavrum ile derdin nedir Oğul oğul ömrüm oğul

Ağrı Dağın Eteğinde Ağrı Dağın Eteğinde Uçan Güvercin Olsam Türkü Olsam Dillerde (Cano Cano) Diyar Diyar Dolansam ** Başımdaki Sevdayı Karlı Dağlara Mı Yazsam Bu Bendeki Aşk Değil (Cano Cano) Söyle Bana Nere Gidem ** Oy Ben Nidem Nasıl Edem Başım Alıp Nere Gidem Bu Bendeki Aşk Değil (Cano Cano) Söyle Bana Nere Gidem ** Sen Orada Ben Burada Başım Yine Belalarda Koyma Beni Buralarda (Cano Cano) Söyle Bana Nere Gidem ** Başımdaki Sevdayı Karlı Dağlara mı Yazsam Bu Bendeki Aşk Değil (Cano Cano) Söyle Bana Nere Gidem ** Oy Ben Nidem Nasıl Edem Başım Alıp Nere Gidem Bu Bendeki Aşk Değil (Cano Cano) Söyle Bana Nere Gidem

Bırakmıyorlar Yad elden yanıma çağırdım seni Gelmek istiyorsun bırakmıyorlar Rüyada, mektupta albümde seni Bulmak istiyorsun bırakmıyorlar ** Umutlar hayaldir acılar gerçek Çileye mahkumsun, kim ne bilecek Ya bir kuru selam, ya bir top çicek Salmak istiyorsun, bırakmıyorlar. ** Otuz yıl ağladın hep yana yana Yeter, yazık diyen olmadı sana Vefasız dostluğa kalleş zamana Gülmek istiyorsun bırakmıyorlar ** Çalış derler ayak, bağlı el bağlı Konuş derler, dudak bağlı, dil bağlı Kalk git derler, kapı bağlı, yol bağlı Kalmak istiyorsun bırakmıyorlar ** Aydınlık ararsın hergün her yere Çekerler önüne yedi kat perde Zulüm kimden gelir, adalet nerde? Bilmek istiyorsun bırakmıyorlar ** Yıllar boyu uykuların bölündü Uçacakken kanatların yolundu Hayat hakkın vardı elden alındı Ölmek istiyorsun bırakmıyorlar

Tutam Yar Elinden Tutam yar elinden tutam Çıkam dağlara dağlara hey Olam bir yareli bülbül İnem bağlara bağlara hey ** Aman ey, şahım ey, eyvah ey Aman ey, şahım ey, eyvah ey Emrah der bu günümdür Arşa çıkar tütünümdür hey ** Yare gidecek günümdür Düşem yollara yollara hey Aman ey, şahım ey, eyvah ey Aman ey, şahım ey, eyvah ey

Ne Deyim Gardaşım Dostlar şu dünyanın haline bakın Biber ekenler var balın üstüne Serçe yuvasına ederken akın Atmacalar konmuş dalın üstüne ** Yarasalar konmuş dalın üstüne Ne edeyim gardaşım söyle ne deyim Başka bir dünya yok nere gideyim Ne deyim gardaşım söyle ne deyim ** Başka bir dünya yok nere gideyim Gücümde yetmiyor ben bi çareyim oy, oy, oy Daha ne söylesem bunun üstüne oy, oy, oy Daha ne söylesem bunun üstüne oy, oy, oy ** Gücümde yetmiyor ben bi çareyim oy, oy, oy Daha ne söylesem bunun üstüne, oy, oy, oy Daha ne söylesem bunun üstüne oy, oy, oy Pare, pare, parça, parça dağılsan ** Elvermezler bir kıyıda boğulsan Hastalanıp yol içine yığılsan Tutup kaldıran yok yolun üstüne Tutup kaldıran yok yolun üstüne ** Ne edeyim gardaşım söyle ne deyim Başka bir dünya yok nere gideyim Ne deyim gardaşım söyle ne deyim Başka bir dünya yok nere gideyim ** Gücümde yetmiyor ben bi çareyim oy oy oy Daha ne söylesem bunun üstüne, oy oy oy Daha ne söylesem bunun üstüne Gücümde yetmiyor ben bi çareyim, oy oy oy ** Daha ne söylesem bunun üstüne, oy oy oy Daha ne söylesem bunun üstüne, oy oy oy Yıkarsan umudun lanetler olsun Bu dünya kalır mı zalım olana ** Bu dünya kalır mı kahpe olana Bu dünya kalır mı hayın olana

Kiralık Dünya Yıldızlarla beraber mehtaplı göklerdeyim Yanımda yoksun ama yine de seninleyim Mehtap "Ay'ın on dördü" Senle beni kim gördü Ben gizli bir sevdanın derinindeyim ** Yeryüzüne inmenin ne alemi var şimdi Seni gökte bulmanın zevklerindeyim Gam kasavet dert acı şimdi çok uzaklarda Ben senle birleşmenin hayalindeyim ** Gül yüzünün güllerine nazar değmesin Seni Allah gönderdi bana göresin Yaşamayı yaşayalım senle beraber Bu ricama duygularıma acaba ne dersin ** Sen kiracı ben kiracı dünya kiracı Sen beni sev bende seni her şey (ömür) bir anlık ** Sen bana bu düşleri gerçek gibi sevdirdin Bir ihtimal sen beni sevebilirdin Hiç korkmadan sev beni kollarına al beni "Benim sevdiğim sensin" diyebilirdin