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7/24 Dinle Ağrı Dağı

Ağrı Dağı Şarkı Sözleri

Burhan Topal Ağrı Dağı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burhan Topal Ağrı Dağı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ağrı Dağı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burhan Topal

Burhan Topal

Ağrı Dağı

  • Bırakmıyorlar

  • Oğul

  • Ağrı Dağın Eteğinde

  • Sevdim

  • Vay Babo

  • Tutam Yar Elinden

  • Yar Ne Olur (halay)

  • Ne Deyim Gardaşım

  • Benim Kitabımda

  • Toprak Başıma

  • Kiralık Dünya

  • Lüzum Kalmadı

  • Hele Zalim

  • İnandım Yar

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