Burhan Topal

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Söz verip de gelmedin, söyle sebep ne?
Zehirli bir ok muydu vurduğun darbe?
Seni melek sanmıştım, olmuşsun kahpe
Zehirli bir yılan gibi girdin koynuma (hele zalım)
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Girdin koynuma
Aşkın zalim hançerini vurdun bağrıma (hele zalım)
Vurdun bağrıma
Çok bekledim seni o mabed yerde
**
Sen düştün bir de beni düşürdün derde
Seni melek sanmıştım olmuşsun kahpe
Zehirli bir yılan gibi girdin koynuma (hele zalım)
Girdin koynuma
**
Aşkın zalim hançerini vurdun bağrıma (hele zalım)
Vurdun bağrıma
Kör olsaydı gözüm görmez olaydım
Kırılsaydı dizim gelmez olaydım
**
Nerden sevdim seni sevmez olaydım
Zehirli bir yılan gibi girdin koynuma (hele zalım)
Girdin koynuma
Aşkın zalim hançerini vurdun bağrıma (hele zalım)
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Oğul boyun incedendir
Saçın teli sırmadandır
Asker oldun çok zamandır
Haber gelmez nicedendir
Oğul oğul ömrüm oğul
**
Oğul oğul cansın oğul
Tezgel güller açsın oğul
Sen dön baban ölsün oğul
Oğul oğul ömrüm oğul
**
Oğul dağlar yücedendir
Sırrı kara gecedendir
Kıyma ona zalım felek
Yavrum ile derdin nedir
Oğul oğul ömrüm oğul
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Ağrı Dağın Eteğinde
Uçan Güvercin Olsam
Türkü Olsam Dillerde (Cano Cano)
Diyar Diyar Dolansam
**
Başımdaki Sevdayı
Karlı Dağlara Mı Yazsam
Bu Bendeki Aşk Değil (Cano Cano)
Söyle Bana Nere Gidem
**
Oy Ben Nidem Nasıl Edem
Başım Alıp Nere Gidem
Bu Bendeki Aşk Değil (Cano Cano)
Söyle Bana Nere Gidem
**
Sen Orada Ben Burada
Başım Yine Belalarda
Koyma Beni Buralarda (Cano Cano)
Söyle Bana Nere Gidem
**
Başımdaki Sevdayı
Karlı Dağlara mı Yazsam
Bu Bendeki Aşk Değil (Cano Cano)
Söyle Bana Nere Gidem
**
Oy Ben Nidem Nasıl Edem
Başım Alıp Nere Gidem
Bu Bendeki Aşk Değil (Cano Cano)
Söyle Bana Nere Gidem
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Yad elden yanıma çağırdım seni
Gelmek istiyorsun bırakmıyorlar
Rüyada, mektupta albümde seni
Bulmak istiyorsun bırakmıyorlar
**
Umutlar hayaldir acılar gerçek
Çileye mahkumsun, kim ne bilecek
Ya bir kuru selam, ya bir top çicek
Salmak istiyorsun, bırakmıyorlar.
**
Otuz yıl ağladın hep yana yana
Yeter, yazık diyen olmadı sana
Vefasız dostluğa kalleş zamana
Gülmek istiyorsun bırakmıyorlar
**
Çalış derler ayak, bağlı el bağlı
Konuş derler, dudak bağlı, dil bağlı
Kalk git derler, kapı bağlı, yol bağlı
Kalmak istiyorsun bırakmıyorlar
**
Aydınlık ararsın hergün her yere
Çekerler önüne yedi kat perde
Zulüm kimden gelir, adalet nerde?
Bilmek istiyorsun bırakmıyorlar
**
Yıllar boyu uykuların bölündü
Uçacakken kanatların yolundu
Hayat hakkın vardı elden alındı
Ölmek istiyorsun bırakmıyorlar
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Tutam yar elinden tutam
Çıkam dağlara dağlara hey
Olam bir yareli bülbül
İnem bağlara bağlara hey
**
Aman ey, şahım ey, eyvah ey
Aman ey, şahım ey, eyvah ey
Emrah der bu günümdür
Arşa çıkar tütünümdür hey
**
Yare gidecek günümdür
Düşem yollara yollara hey
Aman ey, şahım ey, eyvah ey
Aman ey, şahım ey, eyvah ey
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Dostlar şu dünyanın haline bakın
Biber ekenler var balın üstüne
Serçe yuvasına ederken akın
Atmacalar konmuş dalın üstüne
**
Yarasalar konmuş dalın üstüne
Ne edeyim gardaşım söyle ne deyim
Başka bir dünya yok nere gideyim
Ne deyim gardaşım söyle ne deyim
**
Başka bir dünya yok nere gideyim
Gücümde yetmiyor ben bi çareyim oy, oy, oy
Daha ne söylesem bunun üstüne oy, oy, oy
Daha ne söylesem bunun üstüne oy, oy, oy
**
Gücümde yetmiyor ben bi çareyim oy, oy, oy
Daha ne söylesem bunun üstüne, oy, oy, oy
Daha ne söylesem bunun üstüne oy, oy, oy
Pare, pare, parça, parça dağılsan
**
Elvermezler bir kıyıda boğulsan
Hastalanıp yol içine yığılsan
Tutup kaldıran yok yolun üstüne
Tutup kaldıran yok yolun üstüne
**
Ne edeyim gardaşım söyle ne deyim
Başka bir dünya yok nere gideyim
Ne deyim gardaşım söyle ne deyim
Başka bir dünya yok nere gideyim
**
Gücümde yetmiyor ben bi çareyim oy oy oy
Daha ne söylesem bunun üstüne, oy oy oy
Daha ne söylesem bunun üstüne
Gücümde yetmiyor ben bi çareyim, oy oy oy
**
Daha ne söylesem bunun üstüne, oy oy oy
Daha ne söylesem bunun üstüne, oy oy oy
Yıkarsan umudun lanetler olsun
Bu dünya kalır mı zalım olana
**
Bu dünya kalır mı kahpe olana
Bu dünya kalır mı hayın olana
-
Ekmeğime haram katık sürmedim
İnsanları küçümseyip gülmedim
Ekmeğime haram katık sürmedim
İnsanları küçümseyip gülmedim
**
Aslın hiçbir zaman inkar etmedim
Aslın inkar edenlere düşmanım
Aslın hiçbir zaman inkar etmedim
Aslın inkar edenlere düşmanım
**
Benim kitabımda insan satılmaz
Benim kitabımda yanlış yapılmaz
Benim kitabımda dost aldatılmaz
Dosta yanlış yapanlara düşmanım
**
Benim kitabımda insan satılmaz
Benim kitabımda yanlış yapılmaz
Benim kitabımda dost aldatılmaz
Dosta yanlış yapanlara düşmanım
**
Dost var ki uğrunda dağlar aşılır
Dost var ki uğrunda yollar aşılır
Dost var ki bir lokma ekmeği senle paylaşır
Seni böyle dar gününde bağrına basar
**
Ben buna dost derim
Dost dedin mi Allahı'na kadar sevmeli
Hele böyle güzel dostlara can kurban be dost
Güzel dost irin dost ya dost dost
**
Garibin ekmeği elden alınmaz
Düşen insana kalleşçe vurulmaz
Garibin ekmeği elden alınmaz
Düşen insana kalleşçe vurulmaz
**
Dost dediğin yarı yolda bırakmaz
Yarı yolda bırakana düşmanım
Dost dediğin yarı yolda bırakmaz
Yarı yolda bırakana düşmanım
**
Benim kitabımda insan satılmaz
Benim kitabımda yanlış yapılmaz
Benim kitabımda dost aldatılmaz
Dosta yanlış yapanlara düşmanım
**
Benim kitabımda insan satılmaz
Benim kitabımda yanlış yapılmaz
Benim kitabımda dost aldatılmaz
Dosta yanlış yapanlara düşmanım
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Yıldızlarla beraber mehtaplı göklerdeyim
Yanımda yoksun ama yine de seninleyim
Mehtap "Ay'ın on dördü" Senle beni kim gördü
Ben gizli bir sevdanın derinindeyim
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Yeryüzüne inmenin ne alemi var şimdi
Seni gökte bulmanın zevklerindeyim
Gam kasavet dert acı şimdi çok uzaklarda
Ben senle birleşmenin hayalindeyim
**
Gül yüzünün güllerine nazar değmesin
Seni Allah gönderdi bana göresin
Yaşamayı yaşayalım senle beraber
Bu ricama duygularıma acaba ne dersin
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Sen kiracı ben kiracı dünya kiracı
Sen beni sev bende seni her şey (ömür) bir anlık
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Sen bana bu düşleri gerçek gibi sevdirdin
Bir ihtimal sen beni sevebilirdin
Hiç korkmadan sev beni kollarına al beni
"Benim sevdiğim sensin" diyebilirdin
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