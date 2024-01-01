Meşeli Dağlar Şarkı Sözleri
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Bursa Türküleri
Meşeli Dağlar
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Meşeli dağlar meşeli aman aman
Dibinde halı döşeli aman aman
Kül oldum aşka düşeli aman aman
Olmalı yar güzel olmalı aman aman
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Bir güzel dengini bulmalı
Sana allar da, bana morlar da
Kınalı keklik de
Eğlencem gel gel aman aman
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Bir tanem sen gel
Pınarın ayağını eşmeli aman aman
Eşip de suyunu da içmeli aman aman
O yardan nasıl da geçmeli aman aman