Bursa Türküleri

Pınarın başından ufak taş gelir, Emo taş gelir Sen ağlama gözlerinden yaş gelir, Emo yaş gelir Emo suya gider eli boş gelir, Emo boş gelir Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer ** Emo suya gider, eli boş gelir Oy güzel güzel, bağrımı ezer Emo suya gider, eli boş gelir Oy güzel güzel, salınır ezer ** Pınarın başında yağan kar m'olur, Emo kar m'olur? Salını salını gelen yar m'olur, Emo yar m'olur? Benim Emo'm şimdi ellerin olur, Emo el olur Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer ** Benim Emo'm şimdi ellerin olur Oy güzel güzel, bağrımı ezer Benim Emo'm şimdi ellerin olur Oy güzel güzel, salınır gezer ** Pınarın başında yatmış, uyumuş, Emo uyumuş Ela gözlerini uyku bürümüş, Emo bürümüş Benim Emo'm küçücüktü, büyümüş, Emo büyümüş Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer ** Benim Emo'm küçücüktü, büyümüş Oy güzel güzel, bağrımı ezer Benim Emo'm küçücüktü, büyümüş Oy güzel güzel bağrımı ezer ** Benim Emo'm küçücüktü, büyümüş Oy güzel güzel, salınır gezer Benim Emo'm küçücüktü, büyümüş Oy güzel güzel