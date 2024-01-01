Şimdi Pınarın Şarkı Sözleri
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Bursa Türküleri
Şimdi Pınarın
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Pınarın başından ufak taş gelir, Emo taş gelir
Sen ağlama gözlerinden yaş gelir, Emo yaş gelir
Emo suya gider eli boş gelir, Emo boş gelir
Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer
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Emo suya gider, eli boş gelir
Oy güzel güzel, bağrımı ezer
Emo suya gider, eli boş gelir
Oy güzel güzel, salınır ezer
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Pınarın başında yağan kar m'olur, Emo kar m'olur?
Salını salını gelen yar m'olur, Emo yar m'olur?
Benim Emo'm şimdi ellerin olur, Emo el olur
Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer
**
Benim Emo'm şimdi ellerin olur
Oy güzel güzel, bağrımı ezer
Benim Emo'm şimdi ellerin olur
Oy güzel güzel, salınır gezer
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Pınarın başında yatmış, uyumuş, Emo uyumuş
Ela gözlerini uyku bürümüş, Emo bürümüş
Benim Emo'm küçücüktü, büyümüş, Emo büyümüş
Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer
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Benim Emo'm küçücüktü, büyümüş
Oy güzel güzel, bağrımı ezer
Benim Emo'm küçücüktü, büyümüş
Oy güzel güzel bağrımı ezer
**
Benim Emo'm küçücüktü, büyümüş
Oy güzel güzel, salınır gezer
Benim Emo'm küçücüktü, büyümüş
Oy güzel güzel