Zeytinyağlı Yiyemem Şarkı Sözleri
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Bursa Türküleri
Zeytinyağlı Yiyemem
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Zeytin Yağlı Yiyemem Aman,
Basma Da Fistan Giyemem Aman.
Senin Gibi Cahile,
Ben Efendim Diyemem Aman.
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Kaldım Domaniç Dağlarında,
Sevgili Yarim Nerelerde.
Kara Üzüm Asması,
Yeşil Olur Yazması.
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Ben Yarimden Ayrılmam,
Kara Yazı Yazması.
Kaldım Domaniç Dağlarında,
Sevgili Yarim Nerelerde.
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Asmadan Üzüm Aldım,
Sapını Uzun Aldım.
Verin Benim Yarimi,
Annemden İzin Aldım.
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Kaldım Domaniç Dağlarında,
Sevgili Yarim Nerelerde.