Büyük Ev Ablukada

Görüyorum, gözleriyle öpüşüyo' herkes "İyi misin?", aldı yerini "N'aber?"in Zaten mecburuz bi'çok şeye Kendinden geçsen ancak sakinliyo', bence kendinden geç *** Geç, geç Geç, kendinden geç Geç, geç Geç *** Hafızalar tıklım tıkış, bi' vagon gibi (çuf-çuf-çuf) Taşıyo' ağzımızdan, burnumuzdan Kavgalı gibi yol almaktan, efsanelere dadanmaktan Kaybolup yorulmaktan patlamak üzereyim *** Herkes kendi boşluğunu arıyo', herkes Herkes kendi boşluğunu arıyo', ben de Herkes kendi boşluğunu arıyo', herkes Herkes kendi boşluğunu arıyo'