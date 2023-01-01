Büyük Ev Ablukada

Boşluk Şarkı Sözleri
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Görüyorum, gözleriyle öpüşüyo' herkes
"İyi misin?", aldı yerini "N'aber?"in
Zaten mecburuz bi'çok şeye
Kendinden geçsen ancak sakinliyo', bence kendinden geç
***
Geç, geç
Geç, kendinden geç
Geç, geç
Geç
***
Hafızalar tıklım tıkış, bi' vagon gibi (çuf-çuf-çuf)
Taşıyo' ağzımızdan, burnumuzdan
Kavgalı gibi yol almaktan, efsanelere dadanmaktan
Kaybolup yorulmaktan patlamak üzereyim
***
Herkes kendi boşluğunu arıyo', herkes
Herkes kendi boşluğunu arıyo', ben de
Herkes kendi boşluğunu arıyo', herkes
Herkes kendi boşluğunu arıyo'