En Güzel Yerinde Evin Şarkı Sözleri
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Büyük Ev Ablukada
En Güzel Yerinde Evin
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Üzgünüm eskisi gibi değil lunapark
Bi' yanıp bi sönerken
Hiç gitmemiş gibi ışıklar ama
Baksana bana gölgeme döndüm, halim perişan
Bi' yanıp bi söner
Bi' yanıp bi söner
Bi' yanıp bi söner
Hiç gitmemiş gibi ışıklar
***
Sen nehirleri yataklarında ayırırdın da örterdin üstümü
Hani yuvarlanıverirdi taşlar, hani canları isterse
En güzel günleriydi onlar ama geri geliceklermiş gibi değil
Bu sefer mutsuzum ama keyfim yerinde
Gel beraber diye değil
Karanlık artık hurda bir eşyadır
Ve en güzel yerinde durur evin
***
Sen nehirleri yataklarında ayırırdın da örterdin üstümü
Hani yuvarlanıverirdi taşlar, hani canları isterse
Lunapark, üzgünüm diye değil
Bu sefer mutsuzum ama keyfim yerinde
Gel beraber diye değil
Karanlık artık hurda bir eşyadır
Ve en güzel yerinde durur evin
***
Hiç gitmemiş gibi ışıklar