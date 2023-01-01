Büyük Ev Ablukada

Üzgünüm eskisi gibi değil lunapark Bi' yanıp bi sönerken Hiç gitmemiş gibi ışıklar ama Baksana bana gölgeme döndüm, halim perişan Bi' yanıp bi söner Bi' yanıp bi söner Bi' yanıp bi söner Hiç gitmemiş gibi ışıklar *** Sen nehirleri yataklarında ayırırdın da örterdin üstümü Hani yuvarlanıverirdi taşlar, hani canları isterse En güzel günleriydi onlar ama geri geliceklermiş gibi değil Bu sefer mutsuzum ama keyfim yerinde Gel beraber diye değil Karanlık artık hurda bir eşyadır Ve en güzel yerinde durur evin *** Sen nehirleri yataklarında ayırırdın da örterdin üstümü Hani yuvarlanıverirdi taşlar, hani canları isterse Lunapark, üzgünüm diye değil Bu sefer mutsuzum ama keyfim yerinde Gel beraber diye değil Karanlık artık hurda bir eşyadır Ve en güzel yerinde durur evin *** Hiç gitmemiş gibi ışıklar