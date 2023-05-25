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7/24 Dinle
Büyük Ev Ablukada
Evren Bozması
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10 Parça | 41:18
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Şarkı Sözleri
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01
Evren Bozması
Büyük Ev Ablukada
04:48
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02
Hoşçakal Kadar
Büyük Ev Ablukada
06:26
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03
İhtimallerin Heyecanına Üzülüyorum
Büyük Ev Ablukada
03:25
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04
Güneş Yerinde
Büyük Ev Ablukada
09:31
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05
Ne Deve Ne Kush
Büyük Ev Ablukada
02:39
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06
En Güzel Yerinde Evin
Büyük Ev Ablukada
04:01
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07
Çıldırmicam
Büyük Ev Ablukada
01:56
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08
Boşluk
Büyük Ev Ablukada
03:00
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09
Takıl Yani Takmıyo Belli
Büyük Ev Ablukada
01:46
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