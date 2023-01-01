Büyük Ev Ablukada

Yakınlarda bi' gezegende unuttuğum tüm şeyler
Hepsi ayrı bir anı, geri çağırıyo yerinden
Yakınlarda bi' gezegende unuttuğum tüm şeyler
Hepsi ayrı bir arı gibi bağırıyo yerinden
***
Gel beni bul, beni bul, beni bul
Gel beni bul, beni bul, beni bul
Gel beni bul, beni bul, beni bul
Gel beni bul, beni bul, beni bul
***
Bul beni, bul beni, bul
Gel beni bul, beni bul, beni bul
Gel beni bul, beni bul, beni bul
Gel beni bul, beni bul, beni bul
***
Başlamalıyım bir yerden, resimler, yüzler, bilmemler
Kimin bugün doğum günüydü, takside unuttuğum gitar, evin anahtarî
Durmadan rüyama girerler, ormanda ekmek kırıntısı
Gündüz gürültüsü, aşkın avuntusu, bu kimin
Benim mi bütün kurduğum hayaller
Of, kim evde yok?
Ne kadar sevdim seni, ne kadar çok
***
Hepsini bulucam bir bir
Yerine koyucam bir bir
Hepsini (bul beni, bul beni, bul)
Bir bir (bul beni, bul beni, bul)
Yerine koyucam (bul beni, bul beni, bul)
Bir bir (bul beni, bul beni, bul)