Büyük Ev Ablukada

Yakınlarda bi' gezegende unuttuğum tüm şeyler Hepsi ayrı bir anı, geri çağırıyo yerinden Yakınlarda bi' gezegende unuttuğum tüm şeyler Hepsi ayrı bir arı gibi bağırıyo yerinden *** Gel beni bul, beni bul, beni bul Gel beni bul, beni bul, beni bul Gel beni bul, beni bul, beni bul Gel beni bul, beni bul, beni bul *** Bul beni, bul beni, bul Gel beni bul, beni bul, beni bul Gel beni bul, beni bul, beni bul Gel beni bul, beni bul, beni bul *** Başlamalıyım bir yerden, resimler, yüzler, bilmemler Kimin bugün doğum günüydü, takside unuttuğum gitar, evin anahtarî Durmadan rüyama girerler, ormanda ekmek kırıntısı Gündüz gürültüsü, aşkın avuntusu, bu kimin Benim mi bütün kurduğum hayaller Of, kim evde yok? Ne kadar sevdim seni, ne kadar çok *** Hepsini bulucam bir bir Yerine koyucam bir bir Hepsini (bul beni, bul beni, bul) Bir bir (bul beni, bul beni, bul) Yerine koyucam (bul beni, bul beni, bul) Bir bir (bul beni, bul beni, bul)