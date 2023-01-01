Güneş Yerinde Şarkı Sözleri
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Büyük Ev Ablukada
Güneş Yerinde
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Güneş yerinde, her şey yolunda
Yanıyor eteklerim
Dönüyor yanı başımda
***
Güneş yerinde, her şey yolunda
Dönüyor, dönüyor, dönüyor
***
Denizin dövdüğü taşlara benzer
Yüzümün aldığı haller
Evire çevire kapatıyor tokatı suratıma
Aklımın içi, aklımın içindekiler
***
Çünkü dünya benden ibaret
Öyle olmayaydı şayet
Kafatasımın içinde ne diye dolanıyor
Bütün bu güzellik, bütün bu rezalet
Hepsi benim, hepsi bana ait
***
Güneş yerinde, her şey yolunda
Yanıyor eteklerim
Dönüyor yanı başımda
***
Güneş yerinde, her şey yolunda
Dönüyor, dönüyor, dönüyor
***
Nerde bir sandalın ipi
Çözülecek kim bilir
Korkmaktan kaçmıyorsan artık
Su bile yola dönüşebilir
***
Gerçekler, tepedeyse gök
Yalanlar, kafadaysa çöl
Gerçekler, dipteyse kum
Yalanlar, laftaysa sel
***
Bu havaların ardı bozuk
Ne gelecek bilebilseniz
Korkmaktan korkmayalım artık
Ordular ilk hedefiniz kendiniz
***
Gerçekler tepedeyse gök
Yalanlar kafadaysa çöl
Gerçekler dipteyse kum
Yalanlar laftaysa sel
***
Güneş yerinde her şey yolunda
Yanıyor eteklerim
Dönüyor yanı başımda
***
Güneş yerinde her şey yolunda
Yumucam gözlerimi yumucam
Herkes korkar
***
Bu dünya soğuyacak
Yıldızların arasında bir yıldız
Hem de en ufacıklarından
Mavi kadifede bir yaldız zerresi yani
Yani bu koskocaman dünyamız
***
Bu dünya soğuyacak günün birinde
Hatta bir buz yığını veyahut öyle bir bulut gibi de değil
Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak
Zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız