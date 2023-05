Büyük Ev Ablukada

Güneş yerinde, her şey yolunda Yanıyor eteklerim Dönüyor yanı başımda *** Güneş yerinde, her şey yolunda Dönüyor, dönüyor, dönüyor *** Denizin dövdüğü taşlara benzer Yüzümün aldığı haller Evire çevire kapatıyor tokatı suratıma Aklımın içi, aklımın içindekiler *** Çünkü dünya benden ibaret Öyle olmayaydı şayet Kafatasımın içinde ne diye dolanıyor Bütün bu güzellik, bütün bu rezalet Hepsi benim, hepsi bana ait *** Güneş yerinde, her şey yolunda Yanıyor eteklerim Dönüyor yanı başımda *** Güneş yerinde, her şey yolunda Dönüyor, dönüyor, dönüyor *** Nerde bir sandalın ipi Çözülecek kim bilir Korkmaktan kaçmıyorsan artık Su bile yola dönüşebilir *** Gerçekler, tepedeyse gök Yalanlar, kafadaysa çöl Gerçekler, dipteyse kum Yalanlar, laftaysa sel *** Bu havaların ardı bozuk Ne gelecek bilebilseniz Korkmaktan korkmayalım artık Ordular ilk hedefiniz kendiniz *** Gerçekler tepedeyse gök Yalanlar kafadaysa çöl Gerçekler dipteyse kum Yalanlar laftaysa sel *** Güneş yerinde her şey yolunda Yanıyor eteklerim Dönüyor yanı başımda *** Güneş yerinde her şey yolunda Yumucam gözlerimi yumucam Herkes korkar *** Bu dünya soğuyacak Yıldızların arasında bir yıldız Hem de en ufacıklarından Mavi kadifede bir yaldız zerresi yani Yani bu koskocaman dünyamız *** Bu dünya soğuyacak günün birinde Hatta bir buz yığını veyahut öyle bir bulut gibi de değil Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak Zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız