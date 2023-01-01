Büyük Ev Ablukada

Aklıma biri gelecekse, elim hep sana gidiyor Bindiğimiz vapurlar, seferlerine devam ediyor On geçeler, on kalalar Sevmedin mi beni hoşçakal kadar *** Hangi eczanede kahvaltı Bir sabah seni unutturacak Manzaralı mezara döndük Senle ben fotoğraflara çıkıyorduk *** Herkesle tanışamam artık Günler gece gücüme gidiyor Ettiğimiz danslar, sessiz kavgalar Nerede, nerede, onlar da kaybolamaz *** Yattığımız yataklar Uuu yavrum Battığımız bataklar Onlar da ikimizindi Hoşçakal kadar *** Aklımda görkemli bir anahtarlık Açılan hiçbir kapı yok Üstümde yorganlar ve uçuşan halılar Arkamda devrik bir krallık Geride kaldı rujların tadı Günaydın Serap nerede uyandın Sen uykumuzu alıp götüreli beri Çöllerin ortasında güneşlere boyandım *** Aklımda görkemli bir anahtarlık Açılan hiçbir kapı yok Üstümde yorganlar ve uçuşan halılar Arkamda devrik bir krallık Geride kaldı rujların tadı Günaydın Serap nerede uyandın Sen uykumuzu alıp Yüzlere bakıyorum, dinliyorum Bir gece ben yokmuşum da korkmuşun Eve dönünce boynuma sarılışın Güvendiğim tek şey sensin ve kapının kilidi *** Sevmedin mi beni Hoşçakal kadar Sevmedin mi beni Hoşçakal kadar