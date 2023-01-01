İhtimallerin Heyecanına Üzülüyorum Şarkı Sözleri
Büyük Ev Ablukada İhtimallerin Heyecanına Üzülüyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Büyük Ev Ablukada İhtimallerin Heyecanına Üzülüyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İhtimallerin Heyecanına Üzülüyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Büyük Ev Ablukada
İhtimallerin Heyecanına Üzülüyorum
Tüm Şarkıları
-
Karanlıkta gürlüyo şelale
Bilen bile, bilemez beni
Konuşmadıklarımız da gerçek değil mi?
İhtimallerin heyecanına üzülüyorum, ihtimallerin
***
Sırtımı verdim resimlere
Anılar telefonda duruyolar
Peşimi bırakmıyor yükselişlerin
Her şey benimle ilgili değil ki
***
İhtimallerin heyecanına üzülüyorum
İhtimallerin heyecanına üzülüyorum
***
Kaybolmak işten değil ellerimde
Zeminler kıpırdıyor yerlerinde
Kendimce bi' olayların içindeyim, içinizde
Ve, ihtimallerin heyecanına üzülüyorum
İhtimallerin heyecanına üzülüyorum