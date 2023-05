Büyük Ev Ablukada

Gece güzel ama mahvetmek üzereyim yalan yok, yok Hepinizi üzmek istiyorum hepinizi Niye mutlu gibi yapmışsınız kendinizi Buna gerçekten gerçekten okey misiniz? (Aynen abi aynen) Anladık kafanız 1500 kafanız müthiş güzel İçtikleriniz kaçtıklarınız kadar Ne içerseniz için ona karışmam ama Benim ayık kafamla hiçbiriniz yarışamaz Yapma yapma yapmaya çalışma kafanı *** Ne yapabiliyo' kafan sen ona çalış Yapma yapma yapmaya çalışma kafanı Ne yapabiliyo' kafan sen ona çalış Yapma yapma yapmaya çalışma kafanı Ne yapabiliyo' kafan sen ona çalış *** Lafım kafamdan daha ayık Böyleyiz biz de napayık *** Ceylan yaptığım her geyik Sarılamadım hiç sarmayıp Soruyor herkes nerdeyim Volkan altında magmayım Kalsın daha fazla almayım Aşktayım, "I'm in love" dayım (dayım) *** Geçme dedim ayılara köprülerimden Vazgeçemedim özgüvenimden En manyağın dördü benimle İçim dışım bok yazım kışım Bahar sonbahar alışkınım Bugüne dek hep yarışmışım Sızlamaz bir yaram sızım *** Rızlam az kafamı yapamam hiç Nükteler geliyo bana basit Üflesem eriyo' kafam asit Müptezel melodilerim hapis O oh, ama ama ama ama, a-a Deve kuşu gibi gömmez henüz kafanızı kuma Var mısınız gerçeklerin karanlığına katlanmaya Kör olmanın da bi adabı var *** Aşık veysel değiliz aşikar (Neyiz?) Ne deveyiz ne kush Ne deveyiz ne kush Gece güzel ama mahvetmek üzereyim yalan yok, yok Hepinizi üzmek istiyorum hepinizi *** Yapma yapma yapmaya çalışma kafanı Ne yapabiliyo' kafan sen ona çalış Yapma yapma yapmaya çalışma kafanı Ne yapabiliyo' kafan sen ona çalış Yapma yapma yapmaya çalışma kafanı Ne yapabiliyo' kafan sen ona çalış (Oof, auto-tune)