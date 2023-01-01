Ne Deve Ne Kush Şarkı Sözleri
Büyük Ev Ablukada Ne Deve Ne Kush şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Büyük Ev Ablukada Ne Deve Ne Kush şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ne Deve Ne Kush sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Büyük Ev Ablukada
Ne Deve Ne Kush
Tüm Şarkıları
-
Gece güzel ama mahvetmek üzereyim yalan yok, yok
Hepinizi üzmek istiyorum hepinizi
Niye mutlu gibi yapmışsınız kendinizi
Buna gerçekten gerçekten okey misiniz? (Aynen abi aynen)
Anladık kafanız 1500 kafanız müthiş güzel
İçtikleriniz kaçtıklarınız kadar
Ne içerseniz için ona karışmam ama
Benim ayık kafamla hiçbiriniz yarışamaz
Yapma yapma yapmaya çalışma kafanı
***
Ne yapabiliyo' kafan sen ona çalış
Yapma yapma yapmaya çalışma kafanı
Ne yapabiliyo' kafan sen ona çalış
Yapma yapma yapmaya çalışma kafanı
Ne yapabiliyo' kafan sen ona çalış
***
Lafım kafamdan daha ayık
Böyleyiz biz de napayık
***
Ceylan yaptığım her geyik
Sarılamadım hiç sarmayıp
Soruyor herkes nerdeyim
Volkan altında magmayım
Kalsın daha fazla almayım
Aşktayım, "I'm in love" dayım (dayım)
***
Geçme dedim ayılara köprülerimden
Vazgeçemedim özgüvenimden
En manyağın dördü benimle
İçim dışım bok yazım kışım
Bahar sonbahar alışkınım
Bugüne dek hep yarışmışım
Sızlamaz bir yaram sızım
***
Rızlam az kafamı yapamam hiç
Nükteler geliyo bana basit
Üflesem eriyo' kafam asit
Müptezel melodilerim hapis
O oh, ama ama ama ama, a-a
Deve kuşu gibi gömmez henüz kafanızı kuma
Var mısınız gerçeklerin karanlığına katlanmaya
Kör olmanın da bi adabı var
***
Aşık veysel değiliz aşikar (Neyiz?)
Ne deveyiz ne kush
Ne deveyiz ne kush
Gece güzel ama mahvetmek üzereyim yalan yok, yok
Hepinizi üzmek istiyorum hepinizi
***
Yapma yapma yapmaya çalışma kafanı
Ne yapabiliyo' kafan sen ona çalış
Yapma yapma yapmaya çalışma kafanı
Ne yapabiliyo' kafan sen ona çalış
Yapma yapma yapmaya çalışma kafanı
Ne yapabiliyo' kafan sen ona çalış
(Oof, auto-tune)