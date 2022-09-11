Çağlar Haznedaroğlu, 1 Ocak 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Daniya Kaynova ile keman eğitimine başlamıştır. Ardından, Veceslav Kayno ile oda müziği çalışmaları yapmıştır. Litvanya Klaipeda Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu oda müziği festivaline katılmıştır. İzmir Yaşar Üniversitesi III. Oda Müziği Yarışması’nda Birincilik Ödülü’nü kazanmıştır. 2007-2008 ve 2012 senelerinde ise Cem Mansur yönetimindeki Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası’nın yurt içi ve yurt dışı konserlerinde keman çalmıştır. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Mersin Devlet Opera ve Balesi ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nda sözleşmeli sanatçı olarak görev almıştır. 2010 senesinde Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olmuştur. Yine aynı sene içerisinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın açtığı sınavı en yüksek derece ile kazanmıştır. 2016 yılında Hayat Şarkısı adlı televizyon dizisinin müziklerini yapmıştır.