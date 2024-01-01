Sefer tatilden dönerken köyü şehre getirdim Bahçe rengarenk güller acı biberler diktim Kahvaltıda zeytinyağı domates kibrit kutusu kadar peynir Gazeteleri okumadan attım çiçekli şeyler giydim *** Bir gün şöyle bir gün böyle kendisiyle çelişiyor insan Gönül gözüyle bir kez görünce karşısıyla barışıyor insan Bir gün şöyle bir gün böyle kendisiyle çelişiyor insan Gönül gözüyle bir kez görünce karşısıyla barışıyor insan *** Köprüler akıcı hiç sorun yok cebimdeki deliği diktim Hep başkalarını suçlarken bi de onların yerine geçtim Sevgilime yeniden aşık oldum aferin güzel ettim Sinir minir yok değiştim artık onu da öyle kabul ettim *** Bir gün şöyle bir gün böyle kendisiyle çelişiyor insan Gönül gözüyle bir kez görünce karşısıyla barışıyor insan Bir gün şöyle bir gün böyle kendisiyle çelişiyor insan Gönül gözüyle bir kez görünce karşısıyla barışıyor insan